حالا.. بالتفصيل رابط وخطوات دخول منصة مدرستي 1445 للمعلم وخدمات المنصة..تعرف عليها الآن 

يحتاج بعض المعلمين التعرف على طريقة تسجيل الدخول على منصة مدرستي فمن المعروف إنها إحدى المنصات التعليمية التي يحتاج إليها الجميع داخل المملكة، حيث إنها تكون مقدمة إلى الطلاب وأولياء الأمور بالإضافة إلى كوادر المعلمين أيضًا، حيث تم إطلاقها لكي تساعدهم على تواصلهم جميعًا معًا عن بعد في أي وقت ممكن، ومن خلال مقالنا نذكر لكم طريقة التسجيل بشكل مفصل.

منصة مدرستي تسجيل دخول للمعلم

أتاحت وزارة التعليم للمعلمين إمكانية تسجيل حساب خاص بهم داخل منصة مدرستي لكي يتمكن من التواصل مع كافة الطلاب عن بعد بالإضافة إلى التواصل أيضًا مع أولياء الأمور، ويتم ذلك من خلال بعض الخطوات، وهي كالتالي:

في بادئ الأمر، قم بالولوج إلى المنصة بطريقة مباشرة من هنا.

يتم الضغط على زر تسجيل الدخول للمعلمين المتاح أعلى الصفحة.

اضغط على زر حساب Microsoft Office

أدخل البريد الإلكتروني الخاص بك كمعلم، ومن ثم اكتب كلمة المرور الخاصة بك.

اضغط على زر تسجيل الدخول.

بعد اتباع الخطوات السابقة يسهل عليك أن تقوم باستخدام الحساب داخل المنصة والانتقال بين اللوحة المخصصة إلى المعلمين.

خدمات منصة مدرستي

تقدم المنصة عدد كبير من الخدمات التي يستفيد منها جميع الأفراد في التعليم، حيث أن تلك الخدمات تكون كما يلي: