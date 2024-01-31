“زيادة رواتب المتقاعدين 100 ألف دينار” موعد صرف الزيادة في رواتب المتقاعدين في العراق 2024

تزف الوزارة المالية في العراق بشرى سارة لكل المواطنين، حيث تم زيادة رواتب المتقاعدين إلى 100 ألف دينار، ويرغب الكثير من المواطنين في معرفة موعد صرف الزيادة في رواتب المتقاعدين، فلقد أعلنت وزارة المالية في جمهورية العراق عن زيادة جديدة في رواتب جميع المتقاعدين العراقيين، حيث ستصل إلى 100,000 دينار عراقي للمتقاعد العادي، كما ستصل إلى 150,000 دينار عراقي للمهندسين، ويُشار إلى أن المهندسين الذين يتقاضون راتبًا قدره 350,000 دينار عراقي سيحصلون على زيادة قدرها 150,000 دينار عراقي، ليصل راتبهم إلى 500,000 دينار عراقي.

موعد صرف الزيادة في رواتب المتقاعدين بالعراق 2024

تعمل الجهات المسؤولة في وزارة المالية العراقية على توضيح جميع التفاصيل المتعلقة برواتب المتقاعدين لعام 2024 في العراق، فلقد أعلنت الوزارة عن تاريخ صرف رواتب شهر فبراير في اليوم الأول من الشهر المقبل لعام 2024، تأتي هذه الزيادة بقيمة 100,000 دينار عراقي، وقد أوضحت وزارة المالية العراقية أن هناك زيادة مخصصة للمتقاعدين العراقيين بقيمة 100,000 دينار عراقي، كما تم تحديد زيادة خاصة برواتب المهندسين بمقدار 150,000 دينار عراقي، ولكن تستثنى هذه الزيادة للأفراد الذين يتقاضون رواتب تجاوزت مليون دينار عراقي.

الأوراق المطلوبة للتقديم على رواتب التقاعد

يلزم على المواطن الذي يرغب في التقديم على رواتب التقاعد أن يُحضر بعض الأوراق والمستندات اللازمة، وهي كالآتي:

نسخة من بطاقة الهوية الوطنية.

ونسخة من تعريف الراتب.

كما يستلزم إحضار نسخة من عقد الزواج.

ونسخة من شهادة الميلاد.

ونسخة من سجل العائلة.

الأوراق المطلوبة للتقديم على رواتب التقاعد

للاستعلام عن راتب المتقاعدين في العراق لشهر فبراير، قم باتباع الخطوات التالية: