سعر الذهب في سوريا
سعر الذهب في سوريا
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بعد الارتفاع الاخير.. تعرف على سعر الذهب في سوريا 8 أبريل 2023

جهاد حسينمنذ يومين
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سعر الذهب في سوريا اليوم السبت الموافق 8 من شهر إبريل شهد انخفاض ملحوظ في سعره عن سعره في الأيام والأسابيع الماضية كما ينصح بشراء الذهب في سوريا اليوم نظرًا لانخفاضه.

سعر الذهب في سوريا

شهد سعر الذهب اليوم السبت الموافق 8 من شهر إبريل في سوريا انخفاض ملحوظ عن سعره في الأيام السابقة ويمكن أن يصل سعر جرام الذهب إلى:

  • بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في سوريا حوالي 273,162 ليرة.
  • كما وصل سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم السبت الموافق 8 من شهر إبريل في سوريا إلى 752,148 ليرة.
  • وصل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في سوريا إلى 993,141 ليرة.
  • وصل سعر جرام الذهب اليوم في سوريا عيار 18 حوالي 707,211 ليرة.
  • سجل سعر جرام الذهب اليوم عيار 14 في سوريا حوالي 660,94 ليرة.
  • سعر جرام الذهب عيار 12 في سوريا وصل اليوم إلى 137,81 ليرة.
  • وصل سعر الجنية الذهب اليوم في سوريا إلى 941,135 ليرة.
  • بلغ سعر كيلو الذهب اليوم في سوريا حوالي 344,273,162 ليرة.
  • سعر أوقية الذهب اليوم في سوريا وصل إلى 701,046 جنية.

تفاصيل الذهب اليوم في سوريا

شهدت سوريا اليوم في بداية التعاملات اليومية انخفاض بسيط في سعره الذهب عن الأيام السابقة كما يمكن أن يختلف سعر جرام الذهب في سوريا عن سعر الذهب المضاف إليه قيمة المصنعية والدمغة وينصح بشراء الذهب في الوقت الحالي نظرًا لانخفاض سعره.

يمكنك ان تتابع المقال للتعرف على كافة التفاصيل الخاصة بسعر الذهب في سوريا، وذلك وفقًا لما تم الإعلان عنه بتاريخ اليوم في سوريا 8 أبريل 2023.

جهاد حسينمنذ يومين
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