استمارة بيع الدولار مصرف الرشيد في العراق للمسافرين من المواطنين وأهم شروط الحجز الالكتروني

استمارة بيع الدولار مصرف الرشيد في العراق، تيسيرًا على المسافرين من بغداد والمحافظات المختلفة إلى العراق، فقد أعلن مصرف الرشيد في العراق عن إطلاق الحجز إلكترونيًا لبيع الدولار، وذلك من خلال منصة إلكترونية من خلالها يتمكن المستخدمون من إتمام عملية الحجز بكل سهولة، ومن خلال هذا المقال سنلقي الضوء على استمارة بيع الدولار مصرف الرشيد.

استمارة بيع الدولار مصرف الرشيد

قدمت هذه الخدمة السلطات العراقية من أجل توفير العملة الصعبة للمسافرين، وقد قام مصرف الراجحي العراقي بتحديد موعد لإطلاق استمارة الحجز إلكترونيًا لبيع وشراء الدولار، وأكد أنه سيبدأ العمل بهذه الاستمارة بدءًا من يوم الخميس 11 يناير 2024 في تمام الساعة 8 مساءا

خطوات استمارة الحجز إلكترونيًا لبيع الدولار

هناك عدة خطوات يجب عليك القيام بها من أجل الحصول على استمارة حجز الدولار إلكترونيًا وهي على النحو التالي:

قم بتسجيل الدخول إلى مصرف الرشيد إلكترونيًا من هنا .

اضغط على زر حجز استمارة بيع الدولار.

قم بتسجيل كافة البيانات بطريقة صحيحة وهي الاسم، مدة السفر، قيمة المبلغ، ما هو غرض السفر، مدة السفر، وإلى أين، ما هو المطلوب من الدولار.

حدد الفئة المطلوبة من الدولار، وكذلك قيمة وعدد الأوراق المطلوبة.

اضغط على زر تأكيد، ثم قم بالنقر على زر متابعة الهاتف الذي قمت بكتابته.

حدد المصرف المخصص، وكذلك حدد تاريخ ووقت زيارة المصرف.

تأكد من جميع البيانات، ثم قم بالنقر على إرسال.

وفي النهاية سيتم التواصل مع المصرف من أجل إتمام جميع الخطوات المطلوبة.

سيقوم المصرف بابلاغك عن موعد تسليم الدولار.

شروط شراء الدولار من مصرف الرشيد

حددت إدارة المصرف مجموعة من الشروط يجب توافرها للحصول على استمارة بيع الدولار وهي على النحو التالي: