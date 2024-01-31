إعدادية المنوفيه بالاسم ورقم الجلوس| نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 محافظة المنوفية الترم الأول عبر ng.monufiaporta

تشكل نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 محافظة المنوفية اهتمام بالغ من قبل الطلاب وأولياء أمور، بعد أن اقتربت النتيجة في الظهور، حيث أشارت مصادر بأنه قد انتهت أعمال تصحيحأوراق إجابات الطلاب ولم يتبقى سوى رصد الدرجات ومراجعتها لحصول كل طالب على حقه، وسنتابع معكم من خلال موقعنا “البديل” طريقة الحصول على نتيجة إعدادية المنوفية 2024 بالاسم ورقم الجلوس.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 محافظة المنوفية

أكدت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة المنوفية أن عدد الطلاب والطالبات الذين تقدموا بأوراقهم لأداء امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الاعدادية بلغ نحو 82477 شخصا في جميع المواد الدراسية، وتم توزيع هؤلاء الطلاب على 224 لجنة امتحانية في جميع أنحاء المحافظة.

ومن جانبه أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية محمود الفولي على إنه يتم رصد درجات الطلاب بدقة متناهيه، مشدداً على ضرورة تحري الدقة عند تصحيح أوراق إجابات الطلاب، ويتبقى أيام قليلة لظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 المنوفية.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة المنوفية

يستطيع طلاب الشهادة الإعدادية بالمنوفية الحصول على نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 المنوفية الترم الأول بالاسم ورقم الجلوس من خلال هذه الخطوات:-

الدخول على الرابط الرسمي للبوابة الإلكترونية لمديرية التربية والتعليم بالمنوفية.

اضغط على نتيجة الشهادة الإعدادية المنوفية 2024 الفصل الدراسي الأول.

أدخل رقم الجلوس الخاص بالطالب.

أضغط على عرض النتيجة.

كما يتيح موقع نتيجة نت الحصول على نتيجة إعدادية المنوفية 2024 الفصل الدراسي الأول بالاسم ورقم الجلوس عند اعتماد النتيجة من قبل المحافظ.