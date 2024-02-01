اعـرف جبت كـام!! رابط نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة القليوبية الدور الاول 2024 بالاسم ورقم الجلوس natiga.qalubiaedu

أيام قليلة وتعلن بشكل رسمي نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة القليوبية الترم الاول 2024 وذلك بعدما تم اعتماد نتيجة محافظات أخرى منها القاهرة والجيزة، حيث تسود حالة من القلق والتوتر بين الأهالي والطلاب بعد اقتراب ظهور النتيجة، وأنهي الطلاب امتحانات منتصف العام في يوم الاربعاء 24 يناير وبعدها بدأت الاجازة والتي تستمر حتي يوم 9 فبراير على أن يكون السبت 10 فبراير هو موعد بداية الفصل الدراسي الثاني، حيث تسعي المديرية من انهاء تصحيح الاوراق قبل ذلك التوقيت حتي يتمكن الطلاب من الوصول للنتيجة بسهولة، ونسرد لكم خلال موقعنا البديل رابط نتيجة الشهادة الاعدادية فتابعوا معنا.

نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة القليوبية

كشفت وكيلة وزارة التربية والتعليم محافظة القليوبية سماح ابراهيم عن موعد ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية الفصل الدراسي الاول، حيث أكدت على استمرار عمليات تصحيح الاوراق ورصد وتجميع الدرجات ومراجعة الكشوفات حتى تكون جاهزة للاعتماد الرسمي من المحافظ، ووجهت لكافة المصححين بمراكز الكنترول التأني وتحري الدقة عند تصحيح الاوراق ومراجعة كافة اجابات الطلاب ليحصل كل طالب على حقوقه كاملة، وتم تجهيز كافة الكوادر لانهاء العمل على ظهور النتيجة في أسرع وقت ممكن وتكون جاهزة على الرابط بعد الاعتماد فورا، ومن المقرر أن يتم الاعلان عن النتيجة في منتصف الاسبوع المقبل قبل بداية الفصل الدراسي الثاني.

خطوات استخراج نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القليوبية

يتم توفير رابط نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة القليوبية عبر الصفحة الرسمية لمديرية التربية والتعليم على الفيسبوك فور اعتماد النتيجة، ولكي يحصل الطالب على النتيجة يجب اتباع الخطوات التالية: