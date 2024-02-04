“ألحق قدم بسرعة وخدلك الـ 1000 جنية لو كنت من الـ 11 فئة دول”منحة العمالة الغير منتظمة 2024 وخطوات التسجيل

أعلنت الحكومة المصرية عن خطوة هامة تهدف إلى رفع مستوى معيشة المواطن المصري الذي ليس له نصيباً من العمل في الهيئات الحكومية، حيث أعلنت الحكومة عن رفع قيمة منحة العمالة الغير منتظمة إلى 1000 جنيه، وذلك بهدف مساعدتهم في مواجهة التحديات الاقتصادية وتحسين ظروف حياتهم.

منحة الـ 1000 جنية للعمالة الغير منتظمة

ومنذ الإعلان عن هذه البادرة، انطلق الجميع في البحث عن رابط التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة للحصول على الدعم المقدم من الحكومة، ولتسهيل هذه العملية، أتاحت وزارة العمل رابطًا إلكترونيًا لتسجيل العمالة غير المنتظمة والحصول على المنحة المالية التي تقدر قيمتها 1000 جنيه.

شروط منحة الـ 1000 جنية للعمالة الغير منتظمة

يجب أن يكون الشخص المتقدم مصري الجنسية.

أن يكون مقيم دائما في جمهورية مصر العربية.

العامل غير منتظم اي لا يعمل في أي عمل أخري.

أن يكون الشخص المتقدم متقدم مسجلا في مديرية القوي العاملة التابعة لها.

المستندات اللازمة للحصول على العمالة غير المنتظمة

لذا، إذا كنت تعمل في وظيفة غير منتظمة، يمكنك الانتفاع بتلك المنحة المالية من خلال زيارة رابط التسجيل في الحكومة. وللتسجيل، يجب توافر الأوراق المطلوبة وهي كالتالي:

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صورة بطاقة الرقم القومي: يجب توفر نسخة من بطاقة الرقم القومي الخاصة بك. بطاقة التأمين الصحي: يجب توفر نسخة من بطاقة التأمين الصحي الخاصة بك. مستند يثبت قيدك كعامل غير متنظم يجب تقديم مستند يثبت قيدك كعامل غير متنظم في سوق العمل. من ثم، يجب تعبئة نموذج التسجيل بالمعلومات اللازمة ورفع الوثائق المطلوبة. بعد ذلك، ستدرس الوزارة طلب التسجيل الخاص بك وفي حالة استيفائك للشروط والمتطلبات المحددة، ستتمكن من الحصول على منحة العمالة الغير منتظمة قيمتها 1000 جنيه.

خطوات الحصول على منحة العمالة الغير منتظمة 2024

في حال كان لديك عزيزي المتابعة صورة من شهادة الميلاد المميكنة وكذلك صورة من بطاقة الرقم القومي الثانية فيمكنك بكل سهولة أن تقدم على منحة العمالة الغير منتظمة 1000 جنيه 2024، ولكن لا بد من أن تتعرف على الخطوات الأساسية للحصول على هذه المنحة وهي كالتالي:

اذهب إلى موقع وزارة القوى العاملة .

. ثم بعد ذلك اختر منحة العمالة غير المنتظمة.

بعدها قم بإضافة رقم الهاتف الخاص بك.

ثم قم بكتابة الرقم القومي بشكل صحيح.

بعدها اضغط على زر التالي.

ثم اكتب البيانات المطلوبة منك من حيث النوع والاسم ،المحافظة وتاريخ الميلاد.

ثم بعد ذلك حدد الحالة الاجتماعية، واضغط على إرسال الطلب.

الفئات المستحقة لمنحة العمالة الغير منتظمة

ملاك العقارات المبنية الذين يقل نصيب كل منهم من الدخل السنوي عن فئة الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني. عمال التراحيل. صغار المشتغلين لحساب أنفسهم كالباعة الجائلين ومنادي السيارات وموزعي الصحف، وماسحي الأحذية المتجولين، وغيرهم من الفئات المماثلة والحرفيين. خادمو المنازل ومن في حكمهم، الذين يعملون داخل المنازل. محفظو القرآن الكريم وقرائه. المرتلون وغيرهم من خدام الكنيسة. ورثة أصحاب الأعمال في المنشآت الفردية، بشرط ألا يعمل بالمنشأة عمال وقت وفاة مورثها، وأن يكون نصيب الوارث من الدخل السنوي للمنشأة المتخذ أساسًا لربط الضريبة على الدخل، أقل من الحد الأدنى لأجر الاشتراك، وألا يكون قائمًا بإدارة المنشأة. العاملون المؤقتون في الزراعة سواء في التشجير والحقول والحدائق والبساتين أو في مشروعات تربية الماشية أو الحيوانات الصغيرة أو الدواجن أو في المناحل أو في أراضي الاستصلاح والاستزراع، ويقصد بالعاملين المؤقتين من تقل مدة عمالتهم لدى صاحب العمل من نشاط. حائزو الأراضي الزراعية الذين تقل مساحة حيازتهم عن فدان سواء كانوا ملاكًا أو مستأجرين بالأجرة أو بالمزرعة. ملاك الأراضي الزراعية، غير الحائزين لها ممن تقل ملكيتهم عن فدان.

نأمل أن يكون هذا القرار الحكومي نقطة تحول إيجابية في حياة العمالة الغير منتظمة، وأن يساهم في تحسين أوضاعهم المعيشية، إن التوجه نحو دعم هذه الفئة من المواطنين يعكس رؤية تطلعية من الحكومة المصرية لتقديم الدعم والمساعدة لكافة شرائح المجتمع بغض النظر عن وضعهم الاقتصادي.