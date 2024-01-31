تردد قناة SSC1 الرياضية السعودية على القمر الصناعي العرب سات والنايل سات

تُعد قنوات SSC1 مجموعة من القنوات الرياضية السُّعُودية التي تبث على القمر الصناعي عرب سات ونايل سات، وتُعد من أهم القنوات الرياضية في العالم العربي، حيث تُقدم قنوات SSC1 مجموعة متنوعة من البرامج والفعاليات الرياضية، بما في ذلك الدوري السعودي للمحترفين، وكأس الملك، وكأس ولي العهد، وكأس السوبر السعودي، وكأس آسيا، وكأس العالم، وغير ذلك من الأحداث الرياضية، ومن خلال مقالنا نذكر فيه تردد القناة على الأقمار الصناعية.

تردد قناة SSC1 الرياضية السُّعُودية على القمر الصناعي النايل سات

يمكنك استقبال تردد قناة SSC1 على النايل سات عبر إضافة التردد التالي إلى جهاز الاستقبال:

التردد: 12523

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

تردد قناة SSC1 على القمر الصناعي عرب سات

كما يوجد أيضا للقناة تردد ثاني على القمر الصناعي العرب سات يمكن استقبالها عليه من خلال إضافة التردد التالي:

التردد: 12418

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

خطوات وطريقة استقبال قناة SSC1 على أجهزة الاستقبال

يمكنك ضبط قناة SSC1 على جهاز الاستقبال الخاص بك من خلال اتباع الخطوات التالية:

قم بالدخول على قائمة القنوات على جهاز الاستقبال الخاص بك.

بعد ذلك قم بالدخول على “البحث عن القنوات”.

يطلب منك تحديد القمر الصناعي الذي تريد استقبال القناة عليه.

بعدها اكتب تردد القناة، والاستقطاب، ومعدل الترميز كل في مكانه بشكل صحيح.

اضغط على زر “بَدْء البحث”.

بعد ذلك احفظ الإعدادات واخرج من الضبط.

بعد الانتهاء من الضبط، ستظهر قناة SSC1 على قائمة القنوات. يمكنك تحديدها لمشاهدة المباريات والبرامج الرياضية المختلفة.