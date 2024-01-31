استقبل تردد قناة روتانا كيدز 2024 Rotana kids عبر القمر الصناعي النايل سات وعرب سات واتفرج على أقوى برامج الأطفال

تردد قناة روتانا كيدز 2024 فهي تعتبر واحدة من أفضل القنوات التلفزيونية التي تم افتتاحها خصيصاً للأطفال، حيث تولي اهتماماً كبيراً لعرض البرامج التلفزيونية الترفيهية والتثقيفية للأطفال، وبسبب ذلك تعتبر من القنوات المفضلة للأطفال على الاطلاق، وتركز قناة روتانا كيدز على عرض كل ما هو جديد ومفيد للطفل وتنمية مهاراته وقدراته، وسنتابع معكم التردد الجديد لقناة روتانا كيدز 2024 على النايل سات وعرب سات.

قناة روتانا كيدز 2024

تبث قناة روتانا كيدز مجموعة متنوعة من البرامج المستهدفة للأطفال، حيث تقدم محتوى تعليمي وترفيهي لهم، بالإضافة إلى عرضها عدد من البرامج المميزة والمحببه للأطفال ومن هذه البرامج “أهلا سمسم” و”صغار ستار” و”Gon” و”مغامرات بإسم روبن هود” و”فريق الصحة” و”مغامرات ماهر”، ولم تكتفي القناة بعرضها للبرامج والأفلام الكرتونية فقط بل تقدم أيضاً قصصًا شيقة وشخصيات محببة يتعلم الأطفال من خلالها القيم والمفاهيم الأساسية من خلال مغامرات مشقة.

ويمكنكم تنزيل تردد قناة روتانا كيدز من خلال هذه الترددات:-

تردد القناة عبر القمر الصناعي النايل سات

تردد القناة: 11296.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ: 4/3.

الجودة: HD.

تردد القناة عبر القمر الصناعى عرب سات

تردد القناة: 12341.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ: 4/3.

الجودة: HD.

تردد قناة روتانا كيدز 2024

تعتبر قناة روتانا كيدز من القنوات المجانية المفتوحة المخصصة للأطفال والتي تعمل على مدار اليوم بدون انقطاع أو تشويش، وتتبع القناة شبكة قنوات روتانا المعروفة في الوطن العربي، من خلال تنزيل ترددها ستتمكنوا من مشاهدة أقوى برامج الأطفال طوال 24 ساعة.