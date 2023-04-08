ارتفاع من جديد يصدم الشعب !! بشأن سعر الذهب في مصر 2023

سعر الذهب في مصر اليوم الموافق 8 من شهر إبريل انخفاض بسيط في سعره وقد يختلف سعر الذهب في مصر في حالة البيع عن سعره في حالة الشراء عن سعره نتيجة إضافة قيمة المصنعية والدمغة.

سعر الذهب في مصر

شهد سعر الذهب اليوم السبت الموافق 8 من شهر إبريل انخفاض بسيط في سعره وقد يصل سعر جرام الذهب اليوم في حالة البيع إلى الآتي:

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم السبت الموافق 8 من شهر إبريل في مصر حوالي 2480 جنيه للبيع في بداية التعاملات اليومية.

كما وصل سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 في محلات الصاغة إلى 2170 جنيه للبيع.

وصل سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 في مصر إلى 1860 جنيه للبيع.

سجل سعر الجنية الذهب اليوم في مصر حوالي 17360 جنيه.

وصل سعر الأوقية عيار 24 اليوم في مصر حوالي 2010 دولار أمريكي.

سعر جرام الذهب اليوم للشراء

يختلف سعر جرام الذهب في مصر في حالة البيع عن سعره في حالة الشراء ويمكن أن يصل سعر جرام الذهب اليوم في حالة الشراء إلى الآتي: