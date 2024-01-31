“اعرف فاتورتك كام؟؟”.. رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي 2024 لشهر فبراير برقم التليفون عبر موقع المصرية للاتصالات billing.te.eg

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي 2024، دائما ما يكون هناك بحث مكثف حول رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي 2024 مع بداية كل شهر، حيث يتم الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي 2024 عبر موقع المصرية للاتصالات billing.te.eg برقم الهاتف، وفي أقل من دقيقة ستظهر لك تفاصيل فاتورتك والمطلوب منك سدادها تجنبا لانقطاع الخدمة وفرض الغرامة المالية، واليكم خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي 2024 اونلاين، فتابعونا.

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي 2024

ومن خلال زيارة رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي 2024 يمكنك معرفة قيمة الفاتورة المراد سدادها قبل أن تنتهي فترة السماح وبعدها يتم قطع الخدمة، والتي يترتب عليها انقطاع خدمة الانترنت التي أصبحت بمثابة شئ أساسي في كل البيوت الآن، وتتيح الشركة المصرية للاتصالات لعملائها امكانية الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي عبر موقعها الرسمي بشكل الكتروني دون أن يكون هناك حاجه للتوجه إلى السنترال التابع له المواطن لمعرفة قيمة الفاتورة، ونوضح من خلال هذا التقرير كيفية الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي 2024 عبر موقع الشركة:

قم بزيارة موقع المصرية للاتصالات.

قم بالدخول إلى الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي 2024.

قم بادخال كود محافظتك القاطن بها.

الآن قم بادخال رقم التليفون الارضي من الشمال إلى اليمين بشكل كامل.

قم بالضغط على كلمة “اعرض الفواتير”.

ستظهر لك الآن الفاتورة المراد سدادها.

كما يمكنك الاستعلام عن الفاتورة من خلال الخط الساخن للشركة المصرية للاتصالات على الرقم 111 من التليفون الأرضي.

طريقة دفع فاتورة التليفون الارضي

وتتيح الشركة المصرية للاتصالات لعملائها امكانية دفع فاتورة التليفون الأرضي إلكترونيا عبر موقعها الرسمي من خلال اتباع ما يلي: