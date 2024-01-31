مليون مبروك للجميع.. نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية بالاسم 2024 جميع المحافظات عبر بوابة الازهر الالكترونية

تعتبر الشهادة الازهرية من أهم الشهادات على المستوى العام، ويتساءل العديد من الطلاب على نتيجة الشهادة الإعدادية الازهرية بالاسم 2024 وقد أوضحت وزارة التربية والتعليم المصرية أنه تم الانتهاء من تصحيح كافة الاختبارات، وقد تم التوضيح بأنه يمكن لكافة الطلاب الاستعلام على نتائجهم من خلال البوابة الالكترونية للأزهر الشريف، كل ما عليك هو متابعة السطور التالية للتعرف على التفاصيل الكاملة.

نتيجة الشهادة الإعدادية الازهرية بالاسم 2024

أوضح شيخ الأزهر الشريف بأنه تم العمل على اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية الازهرية بالاسم 2024 ليتمكنوا الطلاب الحصول على الشهادة، كل ما عليك هو اتباع الخطوات التالية:

في البداية يتم الدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بالأزهر الشريف من خلال الضغط على الرابط

اختيار نتائج الاختبارات من الشاشة الرئيسية للموقع، واختيار نتيجة الشهادة الإعدادية من الموضح على الشاشة.

يتم تسجيل رقم الجلوس الخاص بالطالب التي تود الاستعلام على نتيجته، ثم الضغط على بحث، وستجد كافة التفاصيل على الشاشة الخاصة بك.

كيفية توزيع الدرجات الإعدادية الأزهرية

بعد أن تم توضيح كافة الخطوات الصحيحة في استخراج نتيجة الإعدادية الأزهرية، يتساءل الطلاب على الطريقة الصحيحة في توزيع الدرجات، وقد تم توضيح الآتي: