افتـحـ رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القليوبية برقم الجلوس اليوم السابع

يترقب الطلاب والأهالي موعد نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القليوبية للعام الدراسي 2023/2024، وذلك بعدما اعلنت وكيلة وزارة التربية والتعليم سماح ابراهيم عن استمرار عمليات التصحيح الورقي والالكتروني للطلاب في مختلف المواد الدراسية، وجاري حاليا رصد وتجميع الدرجات لتكون جاهزة للاعتماد من المحافظ وتكون متاحة للطلاب عقب رفعها علي المواقع الالكترونية، ولهذا يبحث الطلاب عن رابط استخراج نتيجة الترم الاول للشهادة الاعدادية وهذا ما نقدمه اليكم عبر سطور ذلك المقال.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القليوبية 2024

أعلنت الصفحة الرسمية لمحافظة القليوبية بداية رصد الدرجات اليوم الاربعاء 31 يناير ومن المتوقع ان يتم اعلانها يوم الاربعاء او الخميس المقبل حيث يتمكن الطلاب من الحصول عليها بداية من يوم 7 فبراير القادم قبل بداية الفصل الدراسي الثاني، وأكدت وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة سماح ابراهيم أن نتيجة الشهادة الاعدادية للفصل الدراسي الاول جاري العمل على الانتهاء منها في أسرع وقت ممكن، وفور انتهاء عمليات التصحيح ومراجعة وتجميع الدرجات ستكون جاهزة للاعتماد مباشرة، وحذرت من تسريب النتيجة وضرورة تحرى الدقة أثناء عمليات التصحيح ومراجعة اجابات الطلاب حتى يحصل كل طالب على حقه من الدرجات.

توزيع درجات الفصل الدراسي الاول الشهادة الاعدادية

ان درجات الشهادة الاعدادية ثابتة على مستوى الجمهورية ولن تتغير فقد حددتها وزارة التربية والتعليم، ومجموع درجات الفصل الدراسي الاول 140 درجة موزعة على النحو التالي:

اللغة العربية: 40 درجة.

الرياضيات: 30 درجة.

اللغة الانجليزية: 30 درجة.

العلوم: 20 درجة.

الدراسات الاجتماعية: 20 درجة.

خطوات استخراج نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القليوبية

يتساءل الكثير من الطلاب عن كيفية الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القليوبية وذلك بعد اعتمادها في عدة محافظات، وسيتم تفعيل الرابط فور ظهورها بشكل رسمي ليحصل عليها الطلاب وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية: