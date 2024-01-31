بشرى سارة للجميع.. زيادة رواتب المتقاعدين والموظفين في العراق لشهر فبراير 2024.. اعرف هتزيد كام بسرعة

مع بداية كل شهر يتم صرف رواتب المتقاعدين في العراق، حيث أعلنت وزارة المالية العراقية عن وجود زيادة على تلك الرواتب بمناسبة شهر رمضان المبارك، ولهذا سوف نتعرف على الزيادة وطريقة الاستعلام عنها.

زيادة رواتب المتقاعدين والموظفين في العراق لشهر فبراير 2024

أعلنت وزارة المالية العراقية عن زيادة في رواتب المتقاعدين والموظفين بمناسبة شهر رمضان الكريم، تلك الزيادة تصل إلى 100 ألف دينار، وذلك بهدف تخفيف العبء على المواطنين وخاصة الموظفين الذين تقل رواتبهم عن مليون دينار، كما أعلنت الوزارة عن استمرار دعمها لمحدودي الدخل لتحسين مستوى المعيشة، كذلك أوضحت الوزارة الشروط التي يجب توافرها للحصول على راتب التقاعد ومن أبرز تلك الشروط ما يلي:

ألا يقل عمر المتقدم عن 60 عاماً.

لا بد من قيام المواطن بدفع كافة الاشتراكات المطلوبة في المؤسسة المخصصة بتلك التقاعد.

توفير الشروط والضمانات المطلوبة من المواطن.

طريقة الاستعلام عن زيادة رواتب المتقاعدين والموظفين في العراق

تقدم وزارة المالية العراقية خدمة إلكترونية ميسرة عبر موقعها الرسمي، حيث يمكنك من خلال تلك الخدمة الاستعلام عن الزيادة الجديدة في الرواتب كما يلي: