” اعــرف جبت كام!!” نتيجة الصف الثالث الاعدادي مرسي مطروح اليوم السابع الترم الاول 2024 بالاسم ورقم الجلوس

بعد طول انتظار اعتمدت رسميا نتيجة الصف الثالث الاعدادي مرسي مطروح للفصل الدراسي الاول 2024، حيث اعتمد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح نتيجة الشهادة الاعدادية بنسبة نجاح بلغت 79.3% وذلك بعد مرور أسبوع تقريبا من نهاية اختبارات منتصف العام الدراسي، وكان ذلك في حضور وكيل وزارة التربية والتعليم عمرو شحاته وعدد من مندوبين الادارات التعليمية في المحافظة، ولهذا يتساءل الطلاب وأولياء الامور عن موعد ظهور النتيجة ورابط الاستعلام عن نتيجة اعدادية مطروح 2024 وهذا ما نستعرضه معكم عبر سطور هذا المقال.

نتيجة الصف الثالث الاعدادي مرسي مطروح

اعتمد محافظ مرسي مطروح اللواء خالد شعيب اليوم الاربعاء 31 يناير نتيجة الترم الاول للشهادة الاعدادية والتي بلغت نسبتها 79.3% باجمالي عدد الطلاب الذين تقدموا للاختبارات نحو 11462 طالب وطالبة وبلغ عدد الناجحين 8331 طالب وطالبة، وجاء ترتيب الادارات التعليمية بناء على نسب النجاح كما يلي:

ادارة العلمين 84.2%.

ادارة البنجر 83.4%.

ادارة سيوة 81.9%.

ادارة النجيلة 80.6%.

ادارة مطروح 79.9%.

ادارة الحمام 79.7%.

ادارة الضبعة 74.4%.

ادارة السلوم 74.1%.

ادارة براني 73.1%.

وانهي الطلاب امتحانات الفصل الدراسي الاول يوم الاربعاء 24 يناير الماضي وبعدها بدات عمليات التصحيح بشكل مباشر في جميع مراكز الكنترول حيث تم تهيئة البيئة والكوادر البشرية للعمل على ظهور النتيجة في أقرب وقت، وبعد الاعتماد مباشرة من المقرر أن تظهر النتيجة عبر الموقع الالكتروني الخاص بمديرية التربية والتعليم خلال ساعات قليلة من الآن، ولا داعي للقلق او التوتر فان نسب النجاح مرتفعة مقارنة بالاعوام السابقة.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة مرسي مطروح 2024

يبحث الطلاب عن طريقة يمكن بها الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي مرسي مطروح، حيث نشرت مديرية التربية والتعليم رابط الاستعلام عن النتيجة عبر الصفحة الرسمية على الفيسبوك والتي سيتم تفعيل الرابط فور ظهور النتيجة حتي يحصل عليها الطلاب قبل اعلانها بالمدارس، وتستطيع ان تحصل على النتيجة عبر اتباع الخطوات التالية: