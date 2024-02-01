الحق شوف اسمك فورا.. أسماء المشمولين في الوجبة الاخيره 2024 spa.gov.iq عبر منصة مظلتي

اعتمدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية كشف اسماء المشمولين في الوجبة الاخيره 2024 خلال الفترة السابقة، حيث يعد برنامج الرعاية الاجتماعية إحدى البرامج التنموية التي قامت الوزارة بإطلاقها من أجل مساعدة المحتاجين ومحدودي الدخل في تحمل ظروف الحياة القاسية، إذ بلغ عدد المستفيدين من البرنامج 30.000 مواطن، وإضافة إلى ذلك قامت الجهات المختصة بطرح منصة مظلتي الإلكترونية للاستعلام عن أسماء الفئات المستحقة.

الاستعلام عن اسماء المشمولين في الوجبة الاخيره 2024

كشفت الجهات المعنية اسماء المشمولين في الوجبة الاخيره 2024 بالعراق خلال بيانها الأخير، حيث قامت الوزارة بإطلاق منصة مظلتي حتى يتسنى للمواطن الاستعلام عن أهليته، وقد تتمثل خطوات إجراء ذلك في النقاط التالية:

زيارة الموقع الرسمي الخاص بمنصة مظلتي .

اختيار برنامج الرعاية الاجتماعية.

النقر على خانة أسماء المستحقين لدعم شهر يناير 2024.

ادخال جميع البيانات المطلوبة الخاصة بالمتقدم المتمثلة في الرقم الوطني والمحافظة والاسم.

الضغط على خانة الاستعلام.

في حالة ظهور اسم المستعلم ضمن الاسماء المقبولة قم بالنقر على طباعة من أجل تحميلها على الجهاز.

شروط الحصول على معاش الرعاية الاجتماعية

تحقيقاً لمبدأ العدالة والمساواة بين جميع أفراد المواطنين قامت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بوضع مجموعة من الشروط والمتطلبات، حيث لا يتم قبول أي متقدم غير مستوفي لتلك الشروط، كما ينبغي تقديم الأوراق بدون غش وخداع منعاً تعرضك للمساءلة القانونية، ومن أهمها التالي: