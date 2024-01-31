رسميــا رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة مرسي مطروح الترم الاول 2024 بالاسم ورقم الجلوس موقع نتيجة نت natiga4dk.net

اعلن وكيل وزارة التربية والتعليم عمرو شحاته رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة مرسي مطروح للعام الدراسي الحالي 2023/2024، حيث اعتمد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح النتيجة بشكل رسمي بعد اتمام لجان النظام والمراقبة في الكنترول من تصحيح الاوراق وعمليات رصد ومراجعة الدرجات، ويترقب الطلاب منذ اسبوع بعد نهاية الاختبارات موعد الاعلان عن نتيجة الفصل الدراسي الاول ويبحث كلا منهم على المواقع الالكترونية عن رابط الاستعلام عن النتيجة، ونقدم لكم خلال فقرات المقال طريقة الحصول على نتيجة اعدادية مطروح 2024 فتابعوا معنا.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة مرسي مطروح 2024

أكد عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم على اعتماد نتيجة الترم الاول للشهادة الاعدادية بمحافظة مرسي مطروح بنسبة نجاح بلغت 79.4%، وذلك حيث انهت اليوم الاربعاء 31 يناير مراكز الكنترول عمليات تصحيح الاوراق واعداد كشوفات الدرجات بعد مراجعتها بصورة دقيقة حتى يحصل كل طالب على حقوقه، وأضاف الى انه يستطيع الطلاب حاليا الدخول على رابط مديرية التربية والتعليم وتسجيل بياناتهم للوصول الي النتيجة، وقدم التهنئة للطلاب الناجحين وتمني لهم مزيد من التفوق والنجاح ومحاولة بذل مزيد من الجهد في الفصل الدراسي الثاني، ومن المقرر ان تظهر النتيجة خلال الساعات القليلة القادمة من الآن ولا داعي للقلق فمعدلات النجاح لأغلب المواد الدراسية مرتفعة.

طريقة الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة مرسي مطروح

أعلنت مديرية التربية والتعليم ان النتيجة ستكون عبر موقعها الرسمي قبل نزولها بالمدارس، ولهذا يبحث الطلاب والاهالي عن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة مرسي مطروح للفصل الدراسي الاول ويمكن ذلك من خلال اتباع الخطوات التالية: