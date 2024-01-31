ميسىvs رونالدو: القنوات الناقلة لمباراة النصر وانتر ميامى في كاس موسم الرياض 2024

القنوات الناقلة لمباراة النصر وانتر ميامى في بطولة كاس موسم الرياض والتي يقام في المملكة العربية السعودية وسوف تنقل المباراة على القنوات المشفرة لقنوات الرياضية السعودية فقط ، وهى المواجهة الأولي لنجمي كرة القدم العالمية ميسي ورونالدو بعد تركهم الدوريات الأوربية في المواسم الماضية، ولهذا تنال المباراة على جدال واسع في الخليج وفى العالم وبدوا متابعي كرة القدم في الاستعلام حول تردد القنوات الناقلة مباراة موسم الرياض.

القنوات الناقلة لمباراة النصر وانتر ميامى

تنطلق صافرة الحكم مباراة نادى النصر السعودي مع انتر ميامى الأمريكي غد الخميس الموافق 1 فبراير ف تمام لساعة التاسعة بتوقيت المملكة العربية السعودية، وفى تمام الثامنة بتوقيت مصر، والعاشرة بتوقيت دبي أولي مواجهة بين نجوم كرة القدم في الخليج وامريكا الشمالية ، وتقام المباراة على ملعب ارينا في إطار بطولة موسم الرياض ولى سوف يذاع على قنوات السعودية الرياضية المشفرة بأفضل جودة من الصوت الصورة ولكن يمكنك المشاهدة على مواقع البث المباشر للمباريات المشفرة والتي يتوافر منها العديد على محركات الإنترنت ولكن قد يكون بها بعض التشويش والانقطاع .

مباراة النصر وانتر ميامى

يمكن متابعة مباراة بين نجمى كرة القدم العالميين ميسى ورونالدو فقط، على تردد القنوات الناقلة لمباراة النصر وانتر ميامى على إشارة تردد قناة الرياضية السعودية على الأقمار التالية:

تردد قناة ssc الرياضية السعودية بدر سات

التردد: 12418.

معدل الترميز: 27500.

نوع الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد قنوات SSC الرياضية السعودية عرب سات