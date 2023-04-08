أخبار الفن
تعرف على احداث مسلسل الصندوق لـ احمد داش الحلقة الأولى 2023
احداث مسلسل الصندوق لـ احمد داش كثيرة ومتعددة وقد يدور هذا المسلسل على مشاهد يغمرها الغموض وقد يشارك في هذا المسلسل عدد كبير من الفنانين الكبار وبدأ هذا المسلسل في يوم 16 من شهر رمضان وعدد حلقات هذا المسلسل 15 حلقة وينتهي مع انتهاء شهر رمضان المبارك.
احداث مسلسل الصندوق لـ احمد داش
- تدور أحداث مسلسل الصندوق بطولة أحمد داش يقوم بدور ياسين وتبدأ قصة المسلسل بحثة عن صحفية تسمى أروى لكي ينقذ حياتها من الموت وذهب إلى الجريدة التي تعمل بها من أجل تجميع الأحداث اليومية الخاصة بها قبل أن تختفي وبعدها يزور والدتها من أجل معرفة باقي التفاصيل اليومية ويقوم باكتشاف وفاة ابن لها وكانت الصحفية اروي تمتنع الحديث عن أي شخص في الفترة الأخيرة ويظل البحث حول هذه الصحفية إلى نهاية المسلسل ويبقى المسلسل في حالة غموض.
تفاصيل مسلسل الصندوق لأحمد داش
توجد تفاصيل متعددة لمسلسل الصندوق بطولة أحمد داش وهذه التفاصيل تدور حول الآتي، حيث يوجد عدد كبير من المواطنين والمشاهدين معجبين تمامًا بهذا المسلسل الرائع.
- يتكون مسلسل الصندوق بطولة أحمد داش من 15 حلقة وتم بدأ الحلقة الأولى في يوم 16 من شهر رمضان المبارك.
- تبدأ اليوم السبت الموافق 8 من شهر إبريل الحلقة الثانية من مسلسل الصندوق.
- يشارك في هذا المسلسل عدد كبير من الفنانين ومن ضمنهم الفنانة هدى المفتي وعلي قاسم وسماح أنور وعدد كبير من ضيوف الشرف.
- تأليف هذا المسلسل يكون لمصطفى صقر وإخراج هذا المسلسل لمروان عبد المنعم.