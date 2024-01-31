رسميا رابط نتائج التوجيهي التكميلي الثانوية العامة بالاردن 2024 عبر موقع وزارة التربية والتعليم الاردنية

رابط نتائج التوجيهي التكميلي الثانوية العامة بالاردن 2024 من أهم النتائج التي ينتظرها آلاف الطلاب في مختلف أنحاء المملكة الهاشمية، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عنها خلال الأيام القليلة القادمة ولهذا يزداد بحث الطلبة والطالبات عنها في هذه الساعات، وقد صرحت وزارة التربية والتعليم أنه سيتم الإعلان عن النتيجة رسميًا وسيكون متاح الاستعلام عنها بشكل إلكتروني، حتى يتمكن كل طالب من الوصول إلى نتيجته بكل سهولة من خلال رابط مخصص لهذا وعن طريق البحث بالاسم أو رقم جلوس، وفي السطور التالية نتعرف على رابط النتيجة وموعد الإعلان عنها وعلى المزيد من التفاصيل.

نتائج التوجيهي التكميلي الثانوية العامة بالاردن 2024

صرح وزير التربية والتعليم والتعليم العالي بالأردن السيد الدكتور عزمي محافظة عن موعد إعلان نتائج التوجيهي التكميلي الاردن 2024 حيث سيتم هذا في يوم غد الخميس الموافق 1 فبراير عند الساعة 6:00 مساء، وستقوم الوزارة بالإعلان رسميًا من خلال بيان لها في يوم الخميس عن نسب نجاح الثانوية العامة ونسب النجاح في المباحث، ومن الجدير بالذكر أنه شارك في هذه الدورة ما يزيد عن 81 ألف طالب، موزعون على مختلف الفروع التعليمية الأكاديمية والمهنية.

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وفرت وزارة التربية والتعليم بالأردن رابط يمكن الطلاب من الاستعلام عن نتائج التوجيهي التكميلي 2024 الاردن ويمكن ذلك من خلال اتباع الخطوات التالية: