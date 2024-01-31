tawjihi.jo موقع نتائج التوجيهي التكميلي الادرن 2024 عبر موقع وزارة التعليم الاردنية برقم الجلوس

موقع نتائج التوجيهي التكميلي الادرن 2024 عبر موقع وزارة التربية والتعليم الاردنية من أكثر الموضوعات التي يتم تداولها حيث انتهى الطلاب من أداء اختبارات هذا العام الدراسي، وقد بدأت هذه الاختبارات في يوم الإثنين الموافق 15 يناير وصرحت وزارة التربية والتعليم الأردنية أن الإعلان الرسمي عن النتيجة سيكون في غضون أيام قليلة، و سيتمكن الطلاب من معرفة نتيجته في اختبارات الفصل الأول من هذا العام الدراسي من خلال موقع الوزارة الرسمي، الذي يساعد الطلاب بمختلف المحافظات في معرفة نتائجهم ونعرض في السطور التالية الكثير من من التفاصيل.

موقع نتائج التوجيهي التكميلي الادرن 2024

أعلنت وزارة التربية والتعليم بالأردن عن رابط الاستعلام عن نتائج التوجيهي التكميلي الادرن 2024 كما وضحت الخطوات الواجب اتباعها لمعرفة النتيجة، وهي كما يلي:

أولا قم بالدخول إلى الموقع الرسمي ل وزارة التربية والتعليم .

أو يمكن التوجه إلى موقع توجيهي جو.

ثم اضغط على أيقونة نتائج الطلاب.

بعدها اختر استعلام عن نتيجة التوجيهي 2024.

حدد تخصص الطالب علمي أم أدبي .

دون المحافظة التابع لها الطالب.

سجل رقم جلوس الطالب.

بعد الانتهاء والتأكد من صحة البيانات انقر على زر البحث.

انتظر لحظات وستظهر النتيجة بالتفصيل.

شروط التسجيل في اختبار التوجيهي التكميلي

بعد أن أعلنت وزارة التربية والتعليم عن اقتراب موعد الإعلان عن نتائج التوجيهي التكميلي الادرن 2024 يجب أن ننوه إلى أن الوزارة قد وضعت مجموعة من الشروط التي يجب توافرها في المتقدمين للتسجيل لهذه الاختبارات، ومن أهم هذه الشروط ما يلي: