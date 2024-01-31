ازاي تجيـب نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة مرسي مطروح برقم الجلوس كل المراكـز الترم الاول 2024 “افتـح الرابط”

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة مرسي مطروح بعد بحث كبير للغاية وترقب من طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة مرسى مطروح، للاطمئنان على نتائجهم بعد الانتهاء من الامتحانات، قد تم الآن اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول من قبل السيد اللواء خالد شعيب محافظ مرسي مطروح، وأشار إلى أن نسبة النجاح بالإدارات التعليمية 79.3 ٪، ومن المتوقع أن تشهد الساعات القليلة المقبلة إعلان النتيجة عبر الموقع الإلكتروني.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة مرسي مطروح

أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح أنه تم الانتهاء من عمليات الرصد والمراجعة وأعمال الكنترول التي قامت بكل شفافية ودقة، وقام السيد محافظ مرسى مطروح بإعتماد النتيجة منذ قليل، وسيتم الإعلان عن النتيجة خلال ساعات قليلة.

أوضح عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، أن النسبة العامة للنجاح بمحافظة مطروح هي 79.3 ٪، وأشار أيضا إلى نسبة النجاح لطلاب نظام المنازل بلغت 70.4 ٪، وبلغت نسبة النجاح لطلاب الصم وضعاف السمع 100٪، في حين أن نسبة النجاح لطلاب الشهادة الإعدادية المهنية 67%.

رابط الاستعلام علي نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة مطروح

بعد ساعات قليلة سيتم الاعلان عن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة مرسي مطروح، ولكي يتمكن الطلاب من الحصول على النتيجة عليهم اتباع الخطوات التالية:

الدخول على موقع البوابة الالكترونية للتعليم الأساسي.

أو الدخول علي موقع نتيجة نت.

تحديد المرحلة التعليمية

كذلك تحديد الفصل الدراسي.

تحديد السنة الدراسية.

كتابة كافة البيانات المطلوبة مثل الاسم ورقم الجلوس الخاص بالطالب.

الضغط على أيقونة الاستعلام عن النتيجة.

ستظهر النتيجة بعد لحظات، متضمنة جميع الدرجات لكافة المواد الدراسية.

والجدير بالذكر أنه تم فتح باب التظلم أمام الطلاب من قبل مديرية التربية والتعليم، لمن يرغب التظلم في أي مادة دراسية.