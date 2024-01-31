« خريجي المؤهلات المتوسطة والفوق متوسط تحضر هنآ ».. وظائف مطلوبة براتب 10 آلاف جنيه في الشهر وحوافز إضافية وتأمين

وظائف مطلوبة براتب 10 آلاف جنيه في الشهر، أعلنت وزارة الشباب والرياضة عبر صفحتها الرسمية في منصة التواصل الاجتماعي “فيس بوك” عن فرص عمل شاغرة في القاهرة برواتب جاذبة، حيث تعلن مجموعة “ساتا” للتكنولوجيا عن فرص توظيف للشباب في مختلف المجالات، لمعرفة التفاصيل تابع السطور المقبلة عبر موقعنا المتميز، حيث جاء على النحو التالي.

وظائف برواتب تزيد عن 10 آلاف جنيه

فرص Sales Out Door مع راتب أساسي قدره 5000 جنيه بالإضافة إلى إمكانية كسب عمولات تصل إلى 10000 جنيه.

منصب خدمة العملاء براتب قدره 4500 جنيه.

فرصة خدمة عملاء لايف شات براتب 4500 جنيه.

ما هي شروط الحصول على الوظيفة

يجب أن يكون المتقدم حاصل على مؤهل عالي.

يجب أن يكون العمر لا يتجاوز 30 سنة.

خبرة لا تقل عن سنة في كل وظيفة.

إجادة جيدة للغة الإنجليزية.

ما هي المميزات والحقوق الوظيفية

الموظفون الذين يتم اختيارهم للوظيفة سيستفيدون من حوافز شاملة تشمل تأمينات صحية واجتماعية، إضافة إلى خطوط هاتف وتحسينات في الرواتب بعد مرور 3 أشهر، وبالإضافة إلى ذلك، يُمنحون يومين إجازة أسبوعياً، ويكونون على مواعيد عمل تبلغ 9 ساعات يومياً، تتضمن ساعة راحة، مع تنويع في الشيفتات، يتم تنفيذ الأنشطة الوظيفية في منطقة مدينة نصر بالقاهرة، للتقديم يرجى ملء الاستمارة التالية من هنآ.

وظائف برواتب تبدأ من 6 آلاف جنيه

تقدم شركة يونيون أير في مجال التكييف والأجهزة الكهربائية فرص توظيف للشباب في مجالات متنوعة، بما في ذلك.

فني صيانة ميكانيكا ماكينات.

فني لحام.

فني صيانة كهرباء ماكينات.

يتم العمل في موقع الشركة بالسادس من أكتوبر.

ما هي شروط الحصول على الوظيفة

لا يشترط مؤهل.

الحد الأقصى للسن: 35 سنة.

المميزات والحقوق

الأجر ينطلق من 6000 جنيه، مع إضافة مكافأة شهرية ومزايا إضافية للعمل الليلي وفترات الإجازة، وتشمل الفوائد تأمين الصحة والتأمين الاجتماعي، إلى جانب توفير وسائل المواصلات، تتكون فترة العمل من 8 ساعات مع استراحة لساعة، ويُمنح يوم إجازة، للتقديم يرجى ملء الاستمارة التالية من هنآ.