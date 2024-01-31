“احسب معاشك كام” اعرف حقيقة زيادة معاشات شهر فبراير 2024 مع بدء الصرف اعتباراً من الغد

تبدأ الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية صرف معاشات شهر فبراير 2024 اعتباراً من غداً الخميس الموافق 1 فبراير 2024 ويستمر الصرف حتى يوم 6 من الشهر نفسه في جميع أماكن الصرف، حيث يتم تحديد اليوم بناءً على قيمة المعاش الحاصل عليه المواطن، وسنتابع معكم من خلال موقعنا “البديل” طريقة الاستعلام عن معاش شهر فبراير 2024 وهل سيكون هناك أي زيادة؟ أم سيكون قيمة المعاش كما هي.

حقيقة زيادة معاشات شهر فبراير 2024

انتشرت في الفترة الأخيرة أخبار تفيد بزيادة رواتب معاشات في شهر فبراير 2024، إلا أن هذه الأخبار غير صحيحة على الإطلاق، فقد أفادت التامينات الاجتماعية بأنه ليس هناك أي زيادة في معاشات في شهر فبراير المقبل، ووفقاً لما نص عليه القانون الخاص بالمعاشات رقم 148 لسنة 2019 لأن زيادة المعاشات تكون اعتباراً من مطلع شهر يوليو من كل عام ويتم استثناءه في حالة صدور أي قرارات جديدة، ويذكر أن زيادة المعاشات تكون بنسبة 15%.

رابط الاستعلام عن قيمة المعاش

يمكن لأصحاب المعاشات معرفة قيمة المعاش وموعد صرف الراتب وكل ما له علاقة بالمعاشات من خلال الدخول على الرابط الإلكتروني للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من هنا، ثم أدخل اسم صاحب المعاش، ادخل على الاستعلام للتعرف على قيمة المعاش وكافة التفاصيل المتعلقة بصاحب المعاش، انتظر ثواني يظهر لك قيمة المعاش.

أماكن صرف المعاش

وتتعدد أماكن صرف المعاشات وهي:-