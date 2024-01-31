« 11 مليون مواطن مصري طايرين من الفرحه بعد الإعلان عن المنحة استثنائية » .. آخر أخبار المعاشات اليوم

آخر أخبار المعاشات اليوم، كشفت مصادر حكومية عن خطة لإصدار منحة استثنائية لجميع مستفيدي المعاشات في شهر مارس أو أبريل على أقصى تقدير، بالإضافة إلى صرف الزيادة السنوية مع معاش شهر يوليو 2024 يُفصح عن أن هذه المنحة والزيادة ستكون متاحة لحوالي 11 مليون فرد يستلمون معاشاتهم شهريًا من الهيئة القومية للتأمين. الاجتماعي.

آخر أخبار المعاشات اليوم

أكدت مصادر أن الحكومة تعتزم الإعلان عن منحة استثنائية لمستفيدي المعاشات في الأيام القليلة المقبلة، تأتي هذه الخطوة كجزء من جهود الحكومة لتخفيف الأعباء عن أصحاب المعاشات وتحسين ظروفهم، وذلك استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لوزير المالية بتحسين الأجور والمعاشات.

تفاصيل الزيادة السنوية

تحقيقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، طلب وزير المالية محمد معيط تحسين الأجور والمعاشات، من المتوقع أن يُقرر صرف زيادة وعلاوة استثنائية لمستفيدي المعاشات في شهري مارس أو أبريل المقبلين، وهذا بالإضافة إلى الزيادة السنوية المستحقة والتي تقرها قانون التأمينات (الرقم 148 لسنة 2019)، محددًا علاوة سنوية بحد أقصى 15% وتُصرف في أول يوليو من كل عام.

حيث تُعتبر هذه الزيادة الخامسة التي يتلقاها أصحاب المعاشات، حيث قررت الحكومة سابقًا زيادة قيمتها 300 جنيه، وفي هذا السياق، أكدت المصادر أنه حتى الآن لا توجد قرارات بصرف زيادات إضافية لأصحاب المعاشات، مُشيرةً إلى أن الصرف سيتم في الموعد القانوني إلا إذا صدرت قرارات بتقديم موعد الزيادة.