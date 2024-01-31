محافظة مرسي مطروح.. طريقة الاستعلام عن نتيجة الإعدادية بالاسم والرقم مع الرابط الرسمي

اعتمد السيد اللواء خالد شعيب (محافظ مطروح) اليوم الأربعاء الموافق 31 يناير 2024 لإصدار نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الثالث الإعدادي، وكانت نسبة النجاح في هذه الامتحانات عالية للغاية رغم كثرة عدد المتقدمين، وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن نتائج الشهادة الإعدادية ستصدر في جميع المحافظات على حدة، وإليكم التفاصيل.

نسبة النجاح في الامتحانات الإعدادية تبلغ نحو 79%

باشر الكثير من طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية في محافظة مطروح بالبحث عن الرابط الرسمي المختص بالنتائج، إن الشهادة الإعدادية تعد من بين أهم المراحل الدراسية في حياة الطلاب، حيث تعتبر هذه المرحلة حاسمة في تحديد مستقبلهم، ينتقل الطلاب بعد اجتيازهم لهذه المرحلة إلى مرحلة جديدة، وهي مرحلة الثانوية، سواء كانت الثانوية التجارية، أو الثانوية الفندقية أو العامة.

وتجدر الإشارة أيضاً إلى أن عدد الطلاب الذين تقدموا لأداء امتحانات الصف الثالث الإعدادي في محافظة مطروح بلغ 11462 طالباً وطالبة، وحضر من بينهم 10499، نجح في هذه الامتحانات 8331 طالباً وطالبة، بنسبة نجاح قدرها 79،3%.

طريقة الاستعلام عن نتيجة الإعدادية عبر الرابط الرسمي

عزيزي الطالب، ينبغي عليك اتباع بعض الخطوات للحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية لعام 2024،وهي كالتالي.

أولاً عليك الدخول إلى رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي ثم اختيار الخدمات، عليك الآن الضغط على (نتيجة الامتحانات)، بعد ذلك، يطلب منك كتابة رقم الجلوس الخاص بك، والخطوة التالية هي الضغط على زر “عرض النتيجة”.