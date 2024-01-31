“استعلم الان”.. خطوات استعلام عن نتائج التوجيهي التكميلي الأردن 2024

يترقب العديد من الطلاب في الاردن عن استعلام عن نتائج التوجيهي التكميلي الأردن، حيث نتائج التوجيهي التكميلي في المملكة الأردنية الهاشمية هي مصدر انتظار شديد للطلاب الذين أجتازوا اختبارات العام الدراسي 2024 مؤخرًا، من المتوقع أن تعلن وزارة التربية والتعليم الأردنية عن هذه النتائج خلال الأيام القادمة، قد قام طلاب التوجيه التكميلي في الأردن بتجاوز اختباراتهم التي أُجريت في يوم الاثنين الموافق 15 يناير 2024، ومع انتهاء هذه الاختبارات، يترقب الجميع إعلان النتائج بفارغ الصبر.

استعلام عن نتائج التوجيهي التكميلي الأردن

ابدأ بزيارة موقع وزارة التربية والتعليم الأردنية عبر الرابط الإلكتروني الرسمي.

قم بتحديد خدمة نتائج الطلاب من قائمة الخدمات المتاحة على الموقع.

انقر على خانة “استعلام عن نتائج امتحان التوجيهي لسنة 2024” المتاحة على الصفحة الرئيسية للخدمات.

حدد التخصص الذي يتبعه الطالب، سواء كان علميًا أو أدبيًا.

قم بإدخال اسم المحافظة التي ينتمي إليها الطالب ورقم جلوسه بدقة وصحة.

انقر على خانة البحث للبدء في جلب النتائج.

باتباع هذه الخطوات بعناية، يمكن للطلاب الحصول بسهولة على نتائج امتحان التوجيهي التكميلي الخاصة بهم، يُشدد على أهمية إدخال المعلومات بدقة لضمان الحصول على النتائج الصحيحة.

شروط التسجيل للامتحان التكميلي للثانوية العامة