أخبار التعليم
“استعلم الان”.. خطوات استعلام عن نتائج التوجيهي التكميلي الأردن 2024
يترقب العديد من الطلاب في الاردن عن استعلام عن نتائج التوجيهي التكميلي الأردن، حيث نتائج التوجيهي التكميلي في المملكة الأردنية الهاشمية هي مصدر انتظار شديد للطلاب الذين أجتازوا اختبارات العام الدراسي 2024 مؤخرًا، من المتوقع أن تعلن وزارة التربية والتعليم الأردنية عن هذه النتائج خلال الأيام القادمة، قد قام طلاب التوجيه التكميلي في الأردن بتجاوز اختباراتهم التي أُجريت في يوم الاثنين الموافق 15 يناير 2024، ومع انتهاء هذه الاختبارات، يترقب الجميع إعلان النتائج بفارغ الصبر.
استعلام عن نتائج التوجيهي التكميلي الأردن
- ابدأ بزيارة موقع وزارة التربية والتعليم الأردنية عبر الرابط الإلكتروني الرسمي.
- قم بتحديد خدمة نتائج الطلاب من قائمة الخدمات المتاحة على الموقع.
- انقر على خانة “استعلام عن نتائج امتحان التوجيهي لسنة 2024” المتاحة على الصفحة الرئيسية للخدمات.
- حدد التخصص الذي يتبعه الطالب، سواء كان علميًا أو أدبيًا.
- قم بإدخال اسم المحافظة التي ينتمي إليها الطالب ورقم جلوسه بدقة وصحة.
- انقر على خانة البحث للبدء في جلب النتائج.
باتباع هذه الخطوات بعناية، يمكن للطلاب الحصول بسهولة على نتائج امتحان التوجيهي التكميلي الخاصة بهم، يُشدد على أهمية إدخال المعلومات بدقة لضمان الحصول على النتائج الصحيحة.
شروط التسجيل للامتحان التكميلي للثانوية العامة
- لكي يكون بإمكان الطالب إعادة امتحان أي مادة، ينبغي عليه تحقيق نسبة على الأقل 50% في تلك المادة.
- وليكون مؤهلاً لهذه الفرصة، يجب أن يكون الطالب قد أدي امتحان الثانوية العامة في العام الدراسي 2022-2023.
- بالإضافة إلى ذلك، يتعين عليه أيضًا تحقيق نسبة 40% أو أكثر في المجموع النهائي لشهادة الثانوية العامة.
- من المقرر أن يتم الإعلان عن نتائج امتحان التكميل للثانوية العامة في شهر فبراير 2024.
- عند الإعلان عن هذه النتائج، سيكون للطلاب الذين يلتمسون إعادة امتحان أي مادة فرصة لتحقيق شروط النجاح وتحسين أدائهم.
- يتوجب على الطلاب متابعة الإعلانات الرسمية والتوجه إلى الجهات المختصة للتعرف على كافة التفاصيل والإرشادات المتعلقة بإعادة الامتحانات.