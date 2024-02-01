اعــرف رابط نتائج التوجيهي التكميلي 2024 الاردن www tawjihi jo برقم الجلوس والاسم

خلال الاونة الأخيرة تصدرت عمليات البحث عن نتائج التوجيهي التكميلي بالاردن 2024، وتحدد النتيجة بشكل كبير مستقبل الطالب حيث تؤهله للالتحاق بالمرحلة الجامعية بناء على المجموع الكلي في سنة التوجيهي، كما تقوم المؤسسات التعليمية بتقييم الطلاب الخريجين من الثانوي ليحصل على الشهادة الالزامية لكي يكمل الدراسة بالجامعات الاردنية، وقد أعلنت وزارة التربية الاردنية عبر صفحتها الرسمية اقتراب اعلان النتائج عبر موقعها الالكتروني، ولهذا يبحث الطلاب عن موعد النتيجة ورابط الاستعلام عنها وهذا ما نقدمه اليكم عبر فقرات المقال.

موعد نتائج التوجيهي التكميلي الاردن 2024

اعلنت وزارة التربية والتعليم الاردنية عبر الصفحة الرسمية لها على مواقع التواصل الاجتماعي عن موعد نتائج التوجيهي التكميلي 2024، حيث يعقد الوزير غدا الخميس 1 فبراير 2024 مؤتمرا صحفيا في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت الاردن والذي سيعلن فيه نسب النجاح العامة للفرعين الادبي والعلمي ونسب المباحث وتداريج المعدلات، حيث انطلقت الاختبارات بحضور نحو 81614 طالب وطالبة في مختلف الفروع يوم 28 ديسمبر 2023 وانتهت في 15 من يناير 2024، وعقب الانتهاء من الاختبارات بدأت عمليات تصحيح الاوراق ويتم مراجعة الاجابات بدقة لحصول كل طالب على حقوقه، وتم رصد الدرجات واعتماد النتيجة وستكون متاحة غدا بعد اعلان النتيجة رسميا عبر الموقع الرسمي للوزارة.

خطوات الاستعلام عن نتائج التوجيهي التكميلي الاردن 2024

من المقرر ان تعلن نتائج التوجيهي التكميلي الخميس 1 فبراير وهو الاعلان الصادر من وزارة التربية الاردنية عبر موقعها الرسمي من خلال اتباع الخطوات التالية: