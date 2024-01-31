عشان التاجر ميضحكش عليك! الاستعلام عن نصيب الفرد في التموين 2024 شهر فبراير

الاستعلام عن نصيب الفرد في التموين 2024 شهر فبراير من عام 2024، ينتظر الملايين من المواطنين المقيدين في النظام التمويني بفارغ الصبر معرفة حصتهم الشهرية من المساعدات التموينية تتجه أنظارهم بشغف نحو الأخبار التي تشير إلى احتمالية زيادة في هذه الحصة، مما يثير شعورا عاما من التفاؤل بين الفئات الأكثر احتياجا، خاصة الذين يتواجدون ضمن حدود الدخل المنخفض، يترقبون هذه الزيادة على أمل تحسين ظروفهم المعيشية وتخفيف الضغوط المالية.

الاستعلام عن نصيب الفرد في التموين 2024 شهر فبراير

في شهر فبراير 2024، تم التأكيد من قبل وزارة التموين بأنه لن يكون هناك تغيير في نصيب الفرد من التموين، حيث سيتم صرف السلع التموينية لكل فرد مقيد على بطاقة التموين بقيمة 50 جنيها، بالإضافة إلى توزيع 5 أرغفة من الخبز المدعمة، هذا القرار يأتي ليثبت استمرارية السياسة التموينية وتوفير الحماية الاجتماعية للمواطنين، دون تغييرات جوهرية في الحصص المقررة لهم.

موعد صرف السلع التموينية 2024

في إطار جدول الصرف المتعارف عليه، يتم توزيع السلع التموينية اعتبارا من اليوم الأول من كل شهر ميلادي وحتى نهاية الشهر، أي يوم 30 من الشهر، ومع ذلك، هناك بعض المنافذ التموينية التي تختار إغلاق محلاتها حتى يوم 15 من الشهر، مما يعني أن البعض قد يواجهون تأخيرا في استلام السلع التموينية إلى ذلك التاريخ.

أسعار بعض السلع التموينية