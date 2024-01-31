spa.gov.iq.. شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية في العراق الوجبة الأخيرة عبر منصة مظلتي

شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية في العراق، التحقق من قائمة المستفيدين من الرعاية الاجتماعية يعتبر أمرًا حيويًا للكثير من المواطنين في دولة العراق، خاصةً في ظل ارتفاع الأسعار وتفاقم الأوضاع المعيشية، يبحث العديد من المواطنين عن أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية، وهي الوجبة السابعة المعروفة أيضًا باسم “وجبة يناير”، يأتي هذا الاهتمام نتيجة تأخر الإعلان عن الأسماء المشمولة بالرعاية الاجتماعية، تعتبر هذه الرعاية الاجتماعية دعمًا حيويًا يقدمه الحكومة العراقية للأسر الفقيرة ومحدودة الدخل للتخفيف من الأعباء المالية وتوفير الدعم الضروري في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، بناءً على ذلك، يسعى الكثيرون إلى الحصول على قائمة المستفيدين لضمان استفادتهم من هذا الدعم.

شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية في العراق

يجب أن يكون المتقدم من الجنسية العراقية.

يتعين على المتقدم أن يكون مقيمًا دائمًا داخل الحدود العراقية.

يجب أن لا يقل عمر المتقدم من الرجال عن 18 عامًا وأن لا يتجاوز 60 عامًا.

يجب أن لا يقل عمر المتقدمة من النساء عن 15 عامًا وأن لا يتجاوز 55 عامًا.

ينبغي أن لا يمتلك المتقدم أي أملاك أو عقارات غالية وثمينة.

يتوجب على المتقدم أن يكون بحاجة فعلية إلى الدعم الاجتماعي.

تلك الشروط تعكس الضوابط التي تحدد مواطن استحقاق الفرد للاستفادة من الرعاية الاجتماعية التي تقدمها الحكومة.

خطوات الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

وفرت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق منصة إلكترونية تحمل اسم “مظلتي”، حيث يمكن للمواطنين الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية من خلال اتباع الخطوات التالية:

قم بالدخول إلى موقع منصة “مظلتي” الإلكتروني.

انقر على الخيار المخصص للاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية.

قم بإدخال جميع البيانات والمعلومات المطلوبة في الحقول المخصصة بشكل صحيح.

أرفق جميع المستندات والأوراق المطلوبة لاستكمال عملية الاستعلام.

انقر على كلمة “استعلام”، وسيتم عرض جميع أسماء وكشوف المشمولين بالرعاية الاجتماعية فور ظهورها بشكل رسمي، يمكنك أيضًا تحميل تلك الأسماء بصيغة PDF للاطلاع عليها في أي وقت.

باستخدام هذه الخطوات، يتيح للمواطنين الوصول السهل والفعّال إلى معلومات الرعاية الاجتماعية المقدمة من الحكومة عبر منصة “مظلتي” الإلكترونية.