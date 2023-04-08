عاجل ورسمياً.. متى موعد عيد الفطر المبارك 1444- 2023 في السعودية

يبحث المسلمون عن موعد عيد الفطر المبارك 2023 والذي تصدر محركات البحث خلال الفترة الأخيرة، خاصة مع قرب انتهاء شهر رمضان المبارك، واقترب دخول العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، خاصة وأنه من المعلوم أن عيد الفطر المبارك يأتي في اليوم الأول من شوال؛ وتبدأ اجازات في القطاع العام والخاص.

متى موعد عيد الفطر المبارك 2023

بداية، حددت المملكة العربية السعودية أيام العطل الرسمية الخاصة بموعد عيد الفطر المبارك 2023، والتي يتم تحديدها وفقًا للوائح والقانون الخاص بالخدمة المدنية السعودي، حيث تم اقرار اجازة عيد الفطر كما يلي:

القطاع العام تبدأ الإجازة يوم الأحد 25 رمضان الموافق 16 أبريل 2023 تنتهي بأخر يوم من عيد الفطر.

القطاع الخاص مدة الإجازة أربعة أيام تبدأ من الخميس 29 رمضان الموافق 21 أبريل وتنتهي في القطاع الخاص يوم الاثنين 24 أبريل 2023.

نهاية إجازة عيد الفطر ستصاحب طلب هلال شوال ، لكن قد تكون هناك حسابات فلكية تتنبأ بالتاريخ

متى تبدأ إجازة عيد الفطر ؟

من المتوقع أن يبدأ موعد عيد الفطر لعام 2023 يوم 21 أبريل الموافق يوم الجمعة أو يوم السبت الموافق 22 من شهر أبريل بعد انتهاء الشهر الفضيل.

أما تأكيد تلك التواريخ تعتمد على تحري الهلال الخاص بشول في ليلة 29 من رمضان، وذلك وفقًا لرؤية القمر المتبعة بالتقويم الهجري.

موعد إجازة عيد الفطر في البنوك

في ذات السياق، تبدأ عطلة عيد الفطر في البنوك السعودية بحلول نهاية يوم الخميس الموافق 20 إبريل 2023، فيما ستنتهي صلاحية تلك الإجازة يوم الأحد الموافق 23 إبريل 2023.

ومن ناحية أخرى، هناك عدد من البنوك الأخرى ستستمر أنشطتها خلال أيام العيد من أجل خدمة المواطنين، على سبيل المثال البنوك التي تتعامل مع أصحاب العمرة عن طريق البر وليس الجو.

كما حددت البنك المركزي موعد العطلة لعام 1444 بالبنوك، والتي ستبدأ يوم الاثنين الموافق 17 من أبريل 2023 يوافق 26 من شهر رمضان المبارك.

علاوة على ذلك، سيتم استكمال العمل يوم 25 من شهر أبريل، الموافق الثلاثاء 5 من شوال 1444 بالتقويم الهجري طبقا لتوقيت أم القرى.

وذلك من أجل إتاحة الوقت للأشخاص والمواطنين، للتمتع بإجازة خلال أيام عيد الفطر المبارك.