ساعات فقط على موعد صرف معاشات شهر فبراير 2024 “هنـــا” أعرف هتقبض كله كام

موعد صرف معاشات شهر فبراير 2024 شهدت معدلات البحث على محرك البحث “جوجل” زيادة في الاستفسارات عن موعد صرف معاشات شهر فبراير 2024، وذلك خاصة بعد قرار وزارة المالية بتبكير صرف المرتبات للموظفين خلال شهر يناير 2024، نظرا لإقامة إجازة في 25 يناير، رسميا يبدأ صرف معاشات شهر فبراير 2024 يوم 1 فبراير المقبل ويستمر حتى يوم 6 فبراير، أي لمدة 6 أيام متواصلة، يأتي هذا الإجراء بهدف تسهيل عملية صرف المعاشات على المواطنين.

موعد صرف معاشات شهر فبراير 2024

أعلن اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، زيادة المعاشات اعتبارا من شهر يناير الحالي، حيث تم رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 1300 جنيه بدلا من القيمة السابقة التي كانت 1105 جنيهات، بزيادة قدرها 195 جنيها وبالنسبة للحد الأقصى للمعاش، فقد بلغ 10،080 جنيها بدلا من 8720 جنيها، بارتفاع قدره 1360 جنيها.

خطوات الاستعلام عن قيمة المعاشات

للاستعلام عن قيمة المعاش على موقع الهيئة القومية للتأمينات، يمكن اتباع الخطوات التالية:

قم بتسجيل الدخول على موقع الهيئة القومية للتأمينات.

أدخل اسم “صاحب المعاش”.

اختر الخيار المتاح للاستعلام عن قيمة المعاش بالاسم.

انتظر لبضع ثوان حتى تظهر لك قيمة المعاش، في حالة صدور قرار بزيادة المعاشات، يمكنك معرفة قيمة الزيادة أيضا.

أماكن صرف معاشات فبراير 2024