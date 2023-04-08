مواعيد عرض مسلسل تلت التلاته ٢٠٢٣ والقنوات الناقلة لمشاهدة الحلقة الثانية

مواعيد عرض مسلسل تلت التلاته ٢٠٢٣ له مواعيد خاصة على بعض القنوات التي يتم عرضه عليه كما يشارك في هذا المسلسل عدد كبير من الفنانين الكبار ومن ضمنهم الفنانة القديرة غادة عبد الرازق

مواعيد عرض مسلسل تلت التلاته ٢٠٢٣

توجد مواعيد خاصة لعرض مسلسل تلت التلاتة بطولة الفنانة غادة عبد الرازق على بعض القنوات وهذه المواعيد المحددة يمكن أن تتمثل في الآتي:

يتم عرض مسلسل تلت التلاتة بطولة غادة عبد الرازق على قناة النهار في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً.

إعادة مسلسل تلت التلاتة على قناة النهار في تمام الساعة الواحدة والنصف مساءً.

يبدأ عرض مسلسل تلت التلاتة على النهار دراما بداية من الساعة السابعة مساءً.

تكون الإعادة الأولى لهذا المسلسل بداية من الساعة العاشرة صباحًا على قناة النهار دراما والإعادة الثانية في تمام الساعة الثانية صباحًا.

يتم عرض هذا المسلسل على قناة القاهرة والناس في تمام الساعة الحادية عشر مساءً والإعادة الأولى تكون في الساعة الواحدة صباحًا والإعادة الثانية في الساعة الرابعة صباحًا.

يتم عرض المسلسل على قناة الشمس بداية من الساعة الحادية عشر مساءً والإعادة تكون في الساعة السادسة صباحًا.

أبطال مسلسل تلت التلاتة

يشارك في مسلسل تلت التلاتة عدد كبير من الفنانين ومن ضمنهم ما يلي: