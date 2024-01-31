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شدات مجانية “خطوات شحن ببجي2024 بدون روت” .. أعرف التفاصيل كلها والخطوات بالصور
يتساءل الكثير من محبي ولاعبي لعبة ببجي عن كيفية شحن شدات ببجي والتي أصبحت مشهورة في الفترة الأخيرة بين الشباب ، حيث يقوموا بلعبها في وقت فراغهم ويقوموا بلعبها مع أصحابهم على الموبايل أو الكمبيوتر ،وتعتبر شدات ببجي من أهم العملات المتوفرة من خلال هذه اللعبة والتي لا غنى عنها لتكملة اللعبة والوصول إلى مستويات متقدمة بها حيث يمكن للاعبين شراء ملابسهم وأسلحتهم وكل ما يحتاجون في هذه اللعبة عن طريق شحن ببجي , ويمكن من خلال هذه الشدات أن يحرز اللاعب تقدما في اللعبة واجتياز الكثير من العقبات التي تواجهه.
خطوات شحن ببجي2024
يمكنكم الحصول على شحن ببجي 2024 عن طريق الخطوات التالية:
- 1-انتقل الى موقعPUbG MOBILE –Midasbuy الرسمي.
- 2-قم بتسجيل الدخول الى حسابك ، حيث يجب ان يكون لديك بالفعل حساب على موقع ببجي موبايل للتمكن من الاستفادة من خدمة الشحن.
- 3-اختر طريقة الدفع المناسبة الخاصة بك بعد تسجيل الدخول سيكون هناك العديد من الطرق المتاحة لدفع شحن ببجي ، ويمكنك اختيار الطريقة التي تناسبك , منها بطاقة ائتمان أو خدمة دفع الكتروني أو حتى بطاقات هدايا .
- 4-ثم قم بادخال معلومات ال ID الخاص بك ، وذلك بعد اختيار طريقة الدفع سوف تحتاج الى ادخال المعلومات الخاصه بك.
- 5-ثم قم بتحديد عدد الشدات المطلوبة بعد ادخال معلومات ال ID , ويجب عليك اختيار عدد الشدات التي تساعدك فيما بعد في اللعبة لشراء الملابس والأسلحة وحقائب الظهر وكل متطلباتك.