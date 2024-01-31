ظهرت في القاهرة والجيزة “نتائج أولى ثانوي 2024 ترم اول” .. أعرف جبت كام بسرعة

نتائج أولى ثانوي 2024 ترم اول تشهد محرك البحث العالمي “جوجل” زيادة في عدد البحث عن نتائج الصف الأول الثانوي للفصل الدراسي الأول لعام 2024 باستخدام أرقام الجلوس والخطوات اللازمة للاستعلام عنها، يأتي ذلك بعد انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم الأربعاء الماضي الموافق 24 يناير، وبدء إجازة نصف العام الدراسي في 27 يناير 2024.

نتائج أولى ثانوي 2024 ترم اول

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن إمكانية الحصول على نتائج الصف الأول الثانوي للفصل الدراسي الأول لعام 2024 باستخدام أرقام الجلوس فور الانتهاء من عمليات التصحيح ورصد الدرجات في كل مديرية تعليمية على حدة وقد قامت الوزارة بتوفير موقع بوابة نتائج الثانوية العامة، الذي يمكن الطلاب وأولياء الأمور من الحصول على نتائج الصف الأول الثانوي للترم الأول لعام 2024.

رابط نتيجة الصف الاول الثانوي الترم الاول 2024

يمكنك الدخول إلى موقع بوابة نتائج الثانوية العامة للحصول للترم الأول لعام 2024 من خلال الخطوات التالية:

الدخول على موقع بوابة نتائج الثانوية العامة من خلال الرابط التالي.

اختيار نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول لعام 2024 باستخدام رقم الجلوس.

تحديد الفصل الدراسي الأول لعام 2024.

إدخال رقم جلوس الطالب.

الضغط على زر “عرض نتيجة” للحصول على نتيجة الصف الأول الثانوي للترم الأول لعام 2024.

أعلنت أيضا مديرية التربية والتعليم في محافظة القاهرة عن إمكانية الحصول على نتائج للعام 2024 عبر الهاتف عن طريق الاتصال بالأرقام التالية: