إعلان هام من الأزهر الشريف حول موعد صدور نتائج الشهادة الأزهرية الإعدادية والابتدائية 2024

يسعى العديد من الطلاب وأولياء الأمور إلى الحصول على نتائج الشهادة الابتدائية والإعدادية، حيث أعلن الأزهر الشريف أنه يتم حالياً مراجعة أوراق الامتحانات لجميع المستويات الدراسية الابتدائية والإعدادية في مختلف محافظات الجمهورية للعام الدراسي الحالي، كما تم الإعلان عن بعض التفاصيل الهامة التي سيتم تناولها في السطور التالية.

موعد صدور نتائج الشهادة الأزهرية

ظهرت في الفترة الماضية العديد من الشائعات حول تاريخ إعلان نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية للعام الدراسي 2023-2024، مما أدى إلى تسبب بالتشوش والارتباك بين الطلاب وأولياء الأمور، وفي ضوء ذلك، قررت الأزهر الشريف الكشف عن بعض التفاصيل لتوضيح حقيقة الوضع.

حيث صرحت أنه تم الانتهاء من عملية تصحيح امتحانات الشهادة الابتدائية الأزهرية، ومن المزمع إعادة فرز الدرجات مرة أخرى بغرض ضمان الموضوعية والدقة قبل الإعلان عن النتائج، وأوضح الأزهر الشريف أنه في الأيام القليلة المقبلة سيتم الكشف عن قائمة أسماء الطلاب الأوائل في الصف السادس الابتدائي الأزهري، ثم يتم قبول النتيجة من قبل كل إدارة تعليمية في الجمهورية، وخلال مطلع شهر يونيو لعام 2024 ستظهر نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية في جميع أنحاء الجمهورية، وتحديداً قبل بدء امتحانات الثانوية الأزهرية، ويشير الأزهر الشريف إلى أن معدلات نسبة النجاح لهذا العام من المتوقع أن تكون جيدة إلى حد كبير، مما يجعل النتائج مطمئنة إلى حد كبير مقارنة بالأعوام السابقة.

توزيع علامات المعدل العام على المواد حسب كل مادة في الابتدائية الأزهرية

وضح الإعلان أن توزيع العلامات في الترم والمجموع التراكمي على حسب المواد سيكون وفقاً للمعلومات التالية.

الدراسات الاجتماعية – 25 درجة.

الرياضيات – 50 درجة.

القرآن الكريم – 50 درجة.

العلوم – 25 درجة.

التربية الإسلامية – 50 درجة.

اللغة العربية – 50 درجة.

اللغة الإنجليزية – 25 درجة.

يذكر أن المجموع الكلي للترم الأول يبلغ 275 درجة، أما المجموع التراكمي للترمين (الأول والثاني) يبلغ 450 درجة.