أقصر مسلسل رمضاني .. تعرف على موعد عرض مسلسل حرب لـ احمد السقا 2023

موعد عرض مسلسل حرب لـ احمد السقا هي عبارة عن مواعيد محددة لكل قناة ويمكن مشاهدة الحلقات في مواعيد الإعادة وقد يتكون هذا المسلسل من عشرة حلقات متواصلة ويبدأ من يوم 16 من شهر رمضان المبارك على أن ينتهي في يوم 26 من شهر رمضان.

موعد عرض مسلسل حرب لـ احمد السقا

توجد مواعيد خاصة لعرض مسلسل حرب بطولة الفنان القدير احمد السقا على بعض القنوات وهذه المواعيد المحددة اليومية تكون كالتالي:

يتم عرض مسلسل حرب على قناة أون يوميًا بداية من الساعة التاسعة مساءً والإعادة الأولى تكون بداية من الساعة الثالثة والربع صباحًا والإعادة الثانية تكون الساعة الثالثة والربع ظهرًا.

يتم عرض المسلسل على قناة أون دراما بداية من الساعة العاشرة مساءً ويتم عرض الإعادة الأولى بداية من الساعة الرابعة والربع صباحًا والإعادة الثانية تكون الساعة الثامنة مساءً.

يتم عرض هذا المسلسل على قناة المحور يوميًا بداية من الساعة السابعة مساءً.

يمكن مشاهدة هذا المسلسل على منصة واتش ات يوميًا في أي وقت ومشاهدة الحلقة السابقة من خلال هذه المنصة بكل سهولة.

أحداث مسلسل حرب لأحمد السقا

يدور مسلسل حرب بطولة الفنان أحمد السقا حول شخصية إرهابي وسوف يتم القبض عليه بواسطة محمد فراج الذي يقوم في المسلسل بدور ضابط شرطة الأمن الوطني وهذا المسلسل مكون من 10 حلقات فقط تغمرها الدراما والتشويق والإثارة والمتعة وهذا المسلسل يكون من تأليف هاني سرحان وإخراج أحمد نادر جلال، واشترك به طاقم عمل كبير جدًا ومتنوع.