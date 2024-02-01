algharbiaedu.gov.eg إعدادية 3 إعدادي| رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة الغربية الترم الأول بالاسم ورقم الجلوس

نتابع معكم نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة الغربية الترم الأول، تواصل مديريات التربية والتعليم في جميع المحافظات إعلان نتيجة الثالث الإعدادي الترم الأول 2024، وقد أشارت مديرية التربية والتعليم بالغربية بأن نتيجة الإعدادية الفصل الدراسي الأول 2024 سيتم ظهورها بعد الانتهاء من أعمال تصحيح أوراق إجابات الطلاب ورصد ومراجعتها، على أن يتم رفعها بعد ذلك على الموقع الرسمي للمديرية.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة الغربية

أفاد ناصر حسن وكيل وزارة التعليم بمحافظة الغربية بأنه من المقرر الإعلان رسمياً عن نتيجة الثالث الإعدادي الترم الأول 2024 خلال النصف الأول من الأسبوع القادم، هذا الإعلان سيأتي عقب الانتهاء من تصحيح الامتحانات وتدقيق الدرجات لجميع المواد التي أُجريت فيها الاختبارات وبعد المراجعة الشاملة على أن يتم عرضها على محافظ الغربية لاعتمادها.

رابط نتيجة إعدادية الغربية الترم الأول 2024

يتم من خلال رابط موقع مديرية التربية والتعليم بالغربية الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة الغربية بالاسم ورقم الجلوس بسهولة تامة، فما على الطالب سوى اتباع الخطوات الآتية:-

الدخول على رابط موقع مديرية التربية والتعليم بالغربية.

قم بإدخال بيانات الطالب.

حدد المرحلة التعليمية الإعدادية.

اضغط على نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الترم الأول.

أدخل رقم الجلوس الخاص بالطالب في المكان المخصص له.

وأخيراً اضغط على عرض النتيجة، لتظهر لك الدرجات في جميع المواد والمجموع الكلي.

من الجدير بالذكر أن انطلقت امتحانات الشهادة الإعدادية في محافظة الغربية يوم 17 يناير الماضي واستمرت حتى يوم 24 من الشهر نفسه، ومرت الامتحانات في هدوء تام ولم ترد هناك أي شكاوى.