www.tawjihi.jo رابط نتائج التوجيهي التكميلي الأردن 2024 برقم الجلوس شهادة الثانوية العامة

أصدر الدكتور عزمي محافظة وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي بأن نتائج التوجيهي التكميلي 2024 للثانوية العامة سيتم إعلاتها غداً الخميس الموافق 1 فبراير المقبل في تمام الساعة السادسة مساءً، وسيتم الكشف على نسب النجاح العامة ويمكن للطلاب والطالبات معرفة النتيجة من خلال www.tawjihi.jo، وسنتعرض معكم عبر هذه المقالة خطوات الاستعلام عن نتائج امتحان شهادة الثانوية العامة 2024 الأردن الامتحان التكميلي.

نتائج التوجيهي التكميلي 2024 الأردن

أشار الدكتور أحمد المساعفة الناطق الإعلامي باسم وزارة التربية والتعليم بأنه قد وصل عدد الطلاب المشاركين في دورة الامتحان التكميلي إلى ما يقارب من 81.614 طالب مقسمين على فروع التعليم الأكاديمي والمهني، مؤكداً على أنه جاءت الامتحانات في مستوى الطالب المتوسط وشاملة ومتوازنة ولم يوجد هناك أي صعوبة.

وأضاف المساعفة بأن عمليات التصحيح للأسئلة الموضوعية تمت من خلال الماسح الضوئي، أما بالنسبة للأسئلة المقالية فقد تم تصحيحها في مراكز التصحيح الموجودة في كافة المحافظات.

رابط نتائج التوجيهي 2024 الأردن

تتيح وزارة التربية الأردنية رابط إلكتروني للاستعلام عن نتائج التوجيهي التكميلي الأردن 2024 الثانوية العامة الأردنية من خلال موقع الوزارة عبر الخطوات الآتية:-