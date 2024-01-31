أعرف الأن..رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة مرسي مطروح الترم الاول 2024بالاسم ورقم الجلوس

بعد اجتهاد وجهود مكثفة من قبل وزارة التربية والتعليم، تعلن عن إصدار نتائج الشهادة الإعدادية لمحافظة مرسى مطروح للعام الدراسي الحالي 2023/2024 وتمت المصادقة الرسمية على النتائج من قبل اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بعد استكمال عمليات التصحيح والمراجعة التي تمت في لجان النظام والمراقبة، ولقد انتظر الطلاب بفارغ الصبر منذ انتهاء امتحاناتهم لمعرفة نتائج الفصل الدراسي الأول، وبحثوا بفارغ الصبر عن رابط الاستعلام عن النتائج على المواقع الإلكترونية واليوم، سنقدم لكم في هذا المقال طريقة الحصول على نتائج الشهادة الإعدادية في محافظة مرسى مطروح لعام 2024.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة مطروح 2024

بفخر وسرور أعلن وكيل وزارة التربية والتعليم، السيد عمرو شحاته، عن اعتماد نتائج الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية في محافظة مرسى مطروح وقد أشار السيد شحاته إلى أن نسبة النجاح في هذا الفصل بلغت 79.4%، وتمت إجراءات تصحيح الأوراق وإعداد كشوف الدرجات بعناية ودقة تامة في مراكز الكنترول، وذلك بهدف ضمان حصول كل طالب على حقوقه وتقديم نتائج دقيقة وأكد السيد شحاته أن الطلاب يمكنهم حاليًا الدخول على رابط مديرية التربية والتعليم وتسجيل بياناتهم للوصول إلى نتائجهم.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة مرسي مطروح

يسعدنا أن نعلن أن مديرية التربية والتعليم بمحافظة مرسى مطروح قد أعلنت أن النتائج الخاصة بالشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول ستكون متاحة عبر موقعها الرسمي قبل أن يتم نشرها في المدارس ولذا، يبحث الطلاب وأولياء الأمور عن طريقة الاطلاع على النتائج عبر الإنترنت ويمكن اتباع الخطوات التالية: