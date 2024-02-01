عاجل ورسميا ونهائيا.. تحديد موعد صرف معاشات فبراير 2024 بالزيادة الجديدة – الحق شوف حسابك

ازداد البحث في الآونة الأخيرة عن موعد صرف معاشات فبراير 2024 بعد أنباء الزيادة الجديدة التي أقرتها الوزارة، فمن المؤكد أن يتم إيداع جميع المستحقات المالية بماكينات الصرافة أو البريد المصري يوم الخميس الموافق 1 فبراير، كما يمكن صرفها من خلال منافذ شركة فوري أو عن طريق المحافظ الإلكترونية، وبحسب التوجيهات الرئاسية تم مضاعفة المنحة الإستثنائية إلى 600 جنيه بدلا عن 300 جنيه.

موعد صرف معاشات فبراير 2024

طبقا لقانون المعاشات الجديد والتأمينات الاجتماعية الصادر برقم 148 لعام 2019 فإن موعد صرف معاشات فبراير 2024 سيكون بداية أول كل شهر ميلادي، وبناءً عليه فإنه ستنطلق أول أيام صرف المعاشات بداية من يوم الخميس الموافق 1 فبراير، حيث:

يتم صرف معاشات الفئة التي يصل معاشها 1000 في يومي 1,2 فبراير.

بينما الفئة التي تتقاضى معاش أكثر من 2000 جنيه خصص لهم يومي 3,4 فبراير.

أما الفئة التي يزيد معاشهم عن 3000 جنيه يتم صرف معاشهم يومي 5,6 فبراير.

حقيقة زيادة معاشات شهر فبراير 2024

وفقاً لقانون التأمينات الإجتماعية المتبع في الدولة فإنه يتم العمل على رفع معاشات كبار السن بنسبة 15% بدءاً من شهر يوليو 2024، وبالنسبة إلى زيادتها خلال الشهر الجاري فإنه من المتوقع أن يتم رفعها بالتزامن مع حلول شهر رمضان المقبل، وفيما يلي جدول الزيادة الجديدة:

يرتفع معاش مَن يتقاضون 1300 جنيه إلى 1495 جنيه.

يزيد معاش مَن يتقاضى 1500 جنيه نحو 1725 جنيه.

في حين يصل معاش مَن يتقاضى 1600 جنيه إلى 1840 جنيه.

كذلك يرتفع معاش مَن يتقاضى 2000 جنيه إلى 2300 جنيه.

طريقة الاستعلام عن أيام صرف المعاش

وعلى صعيد آخر أتاحت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي خدمة الاستعلام عن مواعيد وأماكن صرف المعاشات، وذلك كالتالي: