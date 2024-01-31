Matrouh “نتائج اعدادية مطروح 2024” رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة مطروح الترم الأول برقم الجلوس عبر البوابة الإلكترونية

تم اعتماد نتائج الشهادة الإعدادية لمحافظة مطروح 2024، بعد دقائق من قبل اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، تم الاعلان عن نتائج الفصل الدراسي الاول للصف الثالث الإعدادي للنصف الاول من العام الدراسي، وقد اعلن المحافظ ان نسبة النجاح للطلاب بلغت 79.3٪ في يوم الاربعاء الموافق 31 يناير، صرح عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، ان عدد المتقدمين لاداء الامتحان في النصف الاول من العام الدراسي بلغ 11462 طالبا وطالبة، وحضر منهم 10499، ونجح منهم 8331 طالبًا بنسبة نجاح 79.3٪. يمكنكم الاطلاع على رابط الاستعلام عن النتائج والخطوات المطلوبة من خلال هذا المقال.

ظهرت نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة مطروح الترم الأول

تم الإعلان عن النتائج بشكل رسمي قبل دقائق قليلة، بالاضافة إلى ذلك، تم ايضا اعتماد نتائج الشهادة الاعدادية لمحافظة الاسكندرية اليوم، يمكن للجميع الاطلاع على التفاصيل الكاملة لنتائج الطلاب سيتمكن كل طالب من عرض وطباعة تقرير مفصل لنتائجه فور توفرها على الموقع، تهدف مدارس مرسى مطروح إلى تسهيل وصول الطلاب الى النتائج بسهولة وتوفير اجراءات بسيطة، تساعد الطلاب على الاطلاع على درجاتهم في الصف الثالث الإعدادي بسرعة وكفاءة، تعمل المدارس بجهود متواصلة لضمان ان يحصل كل طالب على نتائجه في الوقت المناسب.

رابط الاستعلام نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة مطروح 2024

للوصول إلى نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة مطروح 2024، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

قم بزيارة الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم محافظة مطروح.

او يمكنك زيارة موقع “نتيجة نت”.

اختر قسم “نتائج صفوف النقل”.

بعد ذلك، اختر نتيجة الفصل الدراسي الأول لعام 2024.

اضغط على رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي لعام 2024.

ستحتاج إلى ادخال اسم الطالب ورقم جلوسه.

حدد المحافظة التي ينتمي إليها الطالب، وهنا ستختار “مطروح”.

انقر على زر “عرض النتائج”.

من خلال اتباع هذه الخطوات، ستتمكن من الوصول إلى نتيجة الشهادة الاعدادية لمحافظة مطروح لعام 2024.

نسب النجاح في محافظة مطروح للشهادة الإعدادية