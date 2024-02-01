الحق قبل ما يتقفل دول 12 ألف جنيه .. قم بالتقديم في وظائف التنظيم والإدارة الجديدة 2024 برواتب مجزية جدا.. جهز ورقك بسرعة!

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن فرص عمل جديدة وكانت مفاجأة لخريجي بكالوريوس الهندسة، حيث أن الرواتب مجزية جداً تصل إلى 12 ألف جنيه، وأوضحت الإدارة التخصصات المتاحة وطرق تقديم الأوراق عبر بوابة الوظائف الحكومية إلكترونيًا بعد توافر الشروط التي حددها الجهاز المركزي.

التقديم في وظائف التنظيم والإدارة الجديدة 2024

أوضح الجهاز المركزي عن الشروط اللازمة للتقديم على الوظائف المتاحة في التنظيم والإدارة وتتمثل تلك الشروط في الآتي:

المتقدم يكون مصري الجنسية.

عمر المتقدم لا يزيد عن 28 عام.

المتقدم يجب أن يكون حاصل على بكالوريوس هندسة في التخصصات المتاحة بتقدير لا يقل عن جيد جداً.

إرفاق المستندات والأوراق المطلوبة عبر بوابة الوظائف الحكومية

الأوراق والمستندات المطلوبة للتقديم في وظائف التنظيم والإدارة 2024

بعد توافر الشروط اللازمة للتقديم في وظائف التنظيم يجب توافر الأوراق والمستندات الرسمية الآتية:

وجود كارنيه نقابة المهندسين ساري المفعول.

نسخة من بطاقة الرقم القومي.

صورة شخصية المتقدم حديثة.

سداد مبلغ 26 جنيه رسوم التقديم في الجهاز المركزي في بنك القاهرة أو بنك مصر أو الأهلي المصري والحصول على وصل السداد.

الوظائف المتاحة في التنظيم والإدارة الجديدة 2024

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن وجود وظائف شاغره يبدأ التقديم فيها بداية من يوم 1 فبراير حتى 15 فبراير 2024 ويتم التقديم عبر بوابة الوظائف الحكومية بعد توافر الشروط والأوراق اللازمة وحدد الجهاز عن قبول عدد 10 موظفين جدد في التخصصات المتاحة التالية: