استقبل عالم الطبيعة بين ايديك.. تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2024

يبحث الكثير من المتابعين حول وسائل التواصل الإلكترونية عن الترددات الجديدة التي تبث من خلالها قناة ناشيونال جيوغرافيك 2024، حيث تعتبر هذه القناة من افضل القنوات التي تبحث العديد من الحيوانات باختلاف أنواعها وكيفية الحياة التي تعيش فيها من اشهر برامج هذه القناة برنامج البرية، ألتونه العنيدة، الأرض وغيرها الكثير من البرامج المتنوعة، علما بانه من خلال هذا الموضوع سنوضح لكم كافة التفاصيل اللازمة حول ها الموضوع في السطور التالية تابعونا.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2024

تعد قناة ناشيونال جيوغرافيك من اشهر وافضل القنوات التي يتابعها العديد من المواطنين حيث تقدم العديد من الأفلام الوثائقية لذا تجذب انتباه الكثير من المشاهدين وتفصل جميع أنواع الحيوانات من بداية مولدة إلي نهايته، من اهم مميزات هذه القناة بانها تبث محتوياتها بدون فواصل إعلانية، أيضا تبث الأفلام الوثائقية علي مدار أل 24ساعة خلال اليوم حيث يستطيع جميع المتابعين والمشاهدين تنزيل هذه القناة بدون دفع أي رسوم مالية إطلاقا سنسرد لكم الترددات الجديدة في السطور الآتية ابقوا معانا.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك من خلال النايل سات

معامل تصويب الخطأ: ¾.

معدل الاستقطاب الخاص بالقناة: 30000.

التردد الخاص بالقناة: 11226.

معدل الترميز الخاص بالقناة: أفقي.

تردد قناة ناشيونال على العرب سات

معدل الترميز الخاص بالقناة: 27500.

التردد الخاص بالقناة: 11804.

معامل تصويب الخطأ: 4/3.

معدل الاستقطاب الخاص بالقناة: أفقي.

خطوات تنزيل تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك