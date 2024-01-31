طريقة تحميل لعبة جراند ثيفت أوتو 2024 على جميع أجهزة

تعد لعبة جراند ثيفت أوتو من اشهر الألعاب التي يحبها العديد من الشباب حيث يتساءل عنها ويبحثون في مواقع التواصل الإلكترونية عن كيفية تحميلها علي جهاز الموبايل الخاص او اللاب توب، حيث تحتوي هذه اللعبة علي العديد من الأفكار من أهمها بانها تحتوي علي ثلاثة من الشباب مايكل وفرانكلين ومايكل حيث يتبدلوا فيما بينهم سرقة السيارات ويقومون بأداء مهامهم أثناء هذه اللعبة، لذا يبحث عنها الكثير عن كيفية تحميلها لذا من خلال هذا الموضوع سنوضح لكم كافة التفاصيل اللازمة حول خطوات التنزيل في السطور التالية تابعونا.

كيفية تنزيل لعبة جراند ثيفت أوتو علي جهاز الكمبيوتر 2024

أولا: يجب الدخول علي الموقع الخاص بلعبة جراند ثيفت أوتو الإلكتروني.

ثم قم بالضغط علي خانة باي ناو كما موضح أمامك عبر الشاشة.

قم بالنقر علي تحديد الجهاز الذي تريد تنزيل اللعبة علية سواء أكان جهاز كمبيوتر أو جهاز موبايل.

لكي تستطيع تنزيل هذه اللعبة قم بالنقر علي أيقونة bc.

علي الفور سوف يتم الشراء.

قم بالضغط علي زر باي ناو.

ثم قم بالنقر علي علي تحديد كيفية الدفع.

علي الفور سوف يتم تنزيل هذه اللعبة علي جهاز الكمبيوتر.

أخيرا: يجب الضغط علي زر التنزيل، قم بالنقر علي خانة الحفظ.

طريقة تحميل لعبة جراند ثيفت أوتو على الموبايل 2024