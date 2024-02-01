” شقتك هتتاخد منك في غمضة عين “.. حالات طرد المستأجر وفسخ العقد في قانون الإيجار القديم اعرفها فورا .. مترجعش تقول مش عارف!

من أكبر المشاكل القانونية التي تواجهها الحكومة في مصر هو عدم وجود قانون لإخلاء شقق الإيجار القديم، ومع كثرة المشاكل حول المستأجر والمالك في إخلاء الشقق ذات الإيجار القديم قامت الحكومة المصرية بحل هذه المشكلة وإصدار بعض القوانين الجديدة في حق هذه الإيجارات ليبين القانون الحقوق والواجبات على كلاً من المالك والمستأجر.

حالات طرد المستأجر وفسخ العقد في قانون الإيجار القديم

قديمًا في مصر لم يضع القانون أي مادة قانونية متعلقة بالإيجارات القديمة للمنازل حتى أصبحت مشكلة كبيرة تواجه الحكومة في المجتمع وبين الناس، ولكن في سنة 2022 على يد الرئيس عبد الفتاح السيسي تم إصدار قانون جديد في حق الإيجارات القديمة يوضح لكل فرد ما له وما عليه ويوضِع حدود قانونية لا يتعداها أي من الطرفين، لمعرفة القانون الجديد في مصر الخاص بالعقارات المستأجرة القديمة تابع السطور القادمة.

أهم مقترحات القانون الجديد للإيجارات القديمة

يتم دراسة القانون الجديد الخاص بالإيجار المصري القديم في مجلس النواب، وينص القانون الجديد على الآتي: