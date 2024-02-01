الحقي خزنيها ياست الكل.. مفاجئه غير متوقع في أسعار الدواجن اليوم الخميس 1 فبراير 2024 في الاسواق

شهدت أسعار الدواجن اليوم الخميس استقرارا ً ملحوظاً، وذلك بالتزامن مع اجتماع البنك المركزي للنظر في قضية غلاء الأسعار وعقب الإعلان عن الاتفاق مع البنك الدولي بزيادة القرض، ونتيجة لهذا انخفضت قيمة الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري بالأمس، حيث سجل سعر كيلو الفراخ في الآونة السابقة ارتفاعا كبيرا، إذ أنه ارتفع نحو 10 جنيهات للكيلو الواحد ليصبح سعر الكيلو للفراخ البيضاء 90 جنيه.

أسعار الدواجن اليوم الخميس

سجلت أسعار الدواجن اليوم الخميس الموافق 1 فبراير داخل بورصة الدواجن فى مصر نحو 78 جنيه لتصل إلى المستهلك بسعر 90 جنيها للكيلو الواحد من الفراخ البيضاء، ففي الآونة الأخيرة شهد السوق المصري تذبذباً كبيراً وارتفاعاً غير مبرر بسبب زيادة أسعار الأعلاف والذرة، حيث أصبح تربية الكتكوت خلال الفترة الماضية أمراً مكلفاً للغاية، مما جعل مُربي الدواجن يخسرون تجارتهم.

أسعار بورصة الدواجن والبيض يوم الخميس

بحسب ما صرحه رئيس شعبة الدواجن خلال لقائه الأخير فإنه من المحتمل أن يسجل سعر كيلو الفراخ البيضاء 100 جنيه خلال الأيام المقبلة، كما أكد على ضرورة العمل على زيادة إنتاج الدواجن قبل حلول شهر رمضان، وفيما يلي أسعار الدواجن والبيض: