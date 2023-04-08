تعرف على تفاصيل مسلسل علاقة مشروعة رمضان ٢٠٢٣ الأعلى مشاهدة في مسلسلات رمضان

تفاصيل مسلسل علاقة مشروعة رمضان ٢٠٢٣ تدور حول مناقشة عدد من القضايا المختلفة من ضمنها قضية الزواج الثاني من امرأة وما هي الأحداث والوقائع التي تدور عند الزواج كما يتكون هذا المسلسل من 15 حلقة وتم الانتهاء من هذا المسلسل في يوم 15 من شهر رمضان المبارك

تفاصيل مسلسل علاقة مشروعة رمضان ٢٠٢٣

تدور أحداث مسلسل علاقة مشروعة بطولة الفنان ياسر جلال حول مناقشة بعض القضايا المختلفة منها قضايا العنف الزوجي وفكرة الزواج من زوجة ثانية ويقوم عمرو الرجل المتزوج من امرأة بزواجه من امرأة ثانية ويناقش الأحداث التي تدور بينه وبين الزوجة الثانية وشكل العلاقة بينه وبين أبنائه بعد زواجه الثاني بالإضافة إلى قصه صديقة الذي يعاني من علاقة ضعيفة مع زوجته ويتورط فيها عمرو ويتكون هذا المسلسل من 15 حلقة وتم الانتهاء من عدد الحلقات في يوم 15 من شهر رمضان المبارك وقد شارك في هذا المسلسل عدد كبير من الفنانين.

أبطال مسلسل علاقة مشروعة لياسر جلال

يشارك في مسلسل علاقة مشروعة بطولة الفنان ياسر جلال عدد كبير من الفنانين الكبار ومن ضمنهم الفنانين التاليين: