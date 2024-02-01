مبروووك..نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية بالاسم 2024 جميع المحافظات من خلال موقع natigatk

بعد الانتهاء من امتحانات الفصل الدراسي الأول، بدأت العديد من الاستفسارات عن نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية بالاسم 2024، لذلك نهضت وزارة التربية والتعليم في جميع محافظات مصر على توفير موقع إلكتروني خاص بخدمات الطلاب والطالبات في التعليم الأزهري، حيث يأتي هذا الموقع بأفضل الطرق التي تمكن الطلاب من الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية بوسائل إلكترونية بعد اعتمادها مباشرة والإعلان عنها، وتزامنا مع إعلان النتائج لكافة المراحل التعليمية من المتوقع أن يتم رفع النتائج على المواقع لتكون متاحة لأولياء الأمور والطلاب خلال الأيام القادمة، فمن السطور التالية نوضح لكم رابط الاستعلام والخطوات التي يجب اتباعها.

رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية بالاسم 2024

للاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية بالاسم 2024، أتاحت وزارة التربية والتعليم الخاصة بالمعاهد الأزهرية منصة الأزهر الشريف، وذلك يتمكن طلاب الشهادة الإعدادية الذين يقضوا إجازة نصف العام في مكان بعيدا عن محافظة إقامتهم من الاستعلام ومعرفة نتيجتهم، وذلك عقب الانتهاء من تصحيح نماذج أوراق الامتحان ورصد الدرجات كل ما عليك اتبع الخطوات التالية:

قم بزيارة منصة الأزهر الشريف أو من خلال منصة نتيجة نت الإلكترونية. ثم قم بتحديد نتيجة الشهادة الإعدادية. بعد ذلك قم بكتابة الاسم ورقم الجلوس الخاص بالطالب وكتابة المنطقة التابع لها “المحافظة”. ثم قم بالضغط على استعلام.

توزيع درجات طلاب الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024

أعلنت قطاع المعاهد الأزهرية، أنه خلال أيام قليلة سيتم الإعلان عن نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2024 فور انتهاء كنترولات الإعدادية من التصحيح واعتمادها رسميا بالدرجات التي تم توزيعها كالتالي: