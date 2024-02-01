إزاي بضغطة واحدة تعرف نتيجة الصف الثالث الاعدادي بالقليوبية 2024 بالاسم فقط أو رقم الجلوس ؟

نتيجة الصف الثالث الاعدادي بالقليوبية 2024 برقم الجلوس والاسم فقط،،، محافظ القليوبية يعتمد نتيجة الشهادة الاعدادية مطلع الأسبوع المقبل رسمياً..

يمكنكم الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2024 برقم الجلوس فور ظهورها بعدة طرق، عبر هذه المقالة على موقع البديل سوف نتعرّف كيف.

هناك ثلاث طرق رئيسية للحصول على نتيجة الصف الثالث الاعدادي القليوبية 2024 الترم الأول بالاسم فقط أو رقم الجلوس

1- الاستعلام عن نتيجة تالتة اعدادي 3 اعدادي 2024 عبر موقع مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية

الدخول على الرابط الرسمي لبوابة التعليم الأساسي محافظة القليوبية.

حدد الصف الثالث الإعدادي.

حدد الفصل الدراسي الأول.

أدخل رقم الجلوس الخاص بالطالب.

اضغط على عرض النتيجة.

لتظهر لك كافة التفاصيل المتعلقة بالنتيجة.

2- الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي الاعدادية برقم الجلوس محافظة القليوبية 2024 عبر موقع نتيجة نت

الدخول على الرابط الرسمي لموقع اليوم السابع ويمكن الوصول إليه عبر رابط مباشر natega.youm7.com

ويمكن الوصول إليه عبر رابط مباشر natega.youm7.com اختيار محافظة القليوبية.

حدد الصف الثالث الإعدادي.

حدد الفصل الدراسي الأول.

أدخل رقم الجلوس الخاص بالطالب.

اضغط على عرض النتيجة.

لتظهر لك كافة التفاصيل المتعلقة بالنتيجة.

3- الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية بالاسم فقط محافظة القليوبية 2024 عبر موقع نتيجة نت

الدخول على الرابط الرسمي لموقع نتيجة.نت.

اختيار محافظة القليوبية.

حدد الصف الثالث الإعدادي.

حدد الفصل الدراسي الأول.

أدخل رقم الجلوس الخاص بالطالب.

اضغط على عرض النتيجة.

لتظهر لك كافة التفاصيل المتعلقة بالنتيجة.

نسبة النجاح في اعدادية القليوبية

من المتوقع أن تكون نسبة النجاح في نتيجه الصف الثالث الاعدادي محافظة القليوبية 2024 لهذا العام مقاربة لنفس نسبة النجاح للعام الماضي.

حيث كان قد اعتمد المحافظ نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسى الأول من العام الدراسي الحالي بنسبة 74.56 %، كما اعتمد نتيجة الإعدادية المهنية بنسبة 84.60% بحضور سماح إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، وإسلام عبد الفتاح رئيس كنترول الإعدادية.

وبلغ عدد المتقدمين لأداء الامتحانات 98556 طالبا وطالبة، نجح منهم 74.56%، فيما بلغت نسبة النجاح في الإعدادية المهنية 84.60%، وبلغ عدد المتقدمين للامتحانات المهنية 22890 طالبا وطالبة، نجح منهم 19105 طالبا وطالبة.

متابعة نتيجة الصف الثالث الاعدادي لجميع المحافظات

توزيع درجات المواد الدراسية في الفصل الدراسي الأول